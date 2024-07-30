La foto è stata diffusa con un tweet da Annalisa Cuzzocrea. La giornalista, poco prima di mezzanotte, aveva anche raccontato che il Reggio Calabria-Roma era in ritardo stimato di 110 minuti, poi 85, poi “gli 85 minuti sono passati da un pezzo. Nessuno dice più niente. Forse è un sequestro di persona.”. Aveva anche raccontato del fatto che era pure finita l’acqua da distribuire ai viaggiatori in una situazione del genere. Il problema, grave,, alla circolazione ferroviaria ieri era stato causato, principalmente, da un guasto sulla linea Roma-Napoli con ritardi che hanno sfiorato le due ore (stimate) ma c’è anche chi ricorda i 140 minuti di ritardo del Milano-Reggio Calabria il 10 luglio. La casistica peraltro è ampia e, limitandoci a ieri, ha riguardato anche le Puglia. Ad esempio il Roma-Bari annunciato con 45 minuti di ritardo.
In tutto ciò cresce il disappunto nei confronti del ministro dei Trasporti il quale, viene detto, interviene ed esprime giudizi su tutto ma che sulla difficile situazione dei trasporti, il suo settore, sta zitto.
Per oggi ai viaggiatori tocca questo, stando alla comunicazione di Trenitalia che riportiamo di seguito:
I treni indicati viaggiano con un ritardo superiore a 60 minuti o possono essere oggetto di provvedimento.
Intercity Notte 36356 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:29): il treno viaggia in ritardo per la prolungata preparazione a Villa San Giovanni e per un guasto alla linea elettrica a Lamezia Terme Centrale.
Intercity Notte 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48): il treno, in partenza il giorno 29 luglio, è cancellato.
• I passeggeri in partenza da MIlano Centrale possono utilizzare il treno ICN 797 Torino Porta Nuova (19:30) – Salerno (9:46) , che oggi ferma anche nella stazione di Milano Centrale, fino la stazione di Salerno dove possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• I passeggeri in partenza da Pavia, Voghera e Tortona possono utilizzare il treno IC 687 Milano Centrale (21:10) – La Spezia Centrale (0:25), che oggi ferma anche nella stazione di Tortona, fino la stazione di Genova Piazza Principe, dove trovano proseguimento con il treno ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11) fino la stazione di Salerno dove possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• I passeggeri in partenza da La Spezia Centrale e Pisa Centrale possono utilizzare il treno ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11) fino la stazione di Salerno dove possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• Si invitano i passeggeri in partenza da Firenze Campo Marte a riprogrammare il viaggio.
Intercity Notte 1955 Roma Termini (20:16) – Siracusa (9:01): il treno viaggia in ritardo per la prolungata preparazione in partenza.
Intercity 1965 Messina Centrale (13:20) – Palermo Centrale (16:55): il treno oggi è cancellato.
I passeggeri possono utilizzare il treno straordinario EXP 37435 Messina Centrale (16:30) – Palermo Centrale (19:41).