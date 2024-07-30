La foto è stata diffusa con un tweet da Annalisa Cuzzocrea. La giornalista, poco prima di mezzanotte, aveva anche raccontato che il Reggio Calabria-Roma era in ritardo stimato di 110 minuti, poi 85, poi “gli 85 minuti sono passati da un pezzo. Nessuno dice più niente. Forse è un sequestro di persona.”. Aveva anche raccontato del fatto che era pure finita l’acqua da distribuire ai viaggiatori in una situazione del genere. Il problema, grave,, alla circolazione ferroviaria ieri era stato causato, principalmente, da un guasto sulla linea Roma-Napoli con ritardi che hanno sfiorato le due ore (stimate) ma c’è anche chi ricorda i 140 minuti di ritardo del Milano-Reggio Calabria il 10 luglio. La casistica peraltro è ampia e, limitandoci a ieri, ha riguardato anche le Puglia. Ad esempio il Roma-Bari annunciato con 45 minuti di ritardo.

In tutto ciò cresce il disappunto nei confronti del ministro dei Trasporti il quale, viene detto, interviene ed esprime giudizi su tutto ma che sulla difficile situazione dei trasporti, il suo settore, sta zitto.

Per oggi ai viaggiatori tocca questo, stando alla comunicazione di Trenitalia che riportiamo di seguito: