rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

L’artista pugliese Michele Macchia nella top 10 dell’arte contemporanea di Woa World of art

30 Luglio 2022
Michele Macchia

Di seguito il comunicato:

L’artista pugliese di fama internazionale Michele Macchia è stato inserito nella prestigiosa pubblicazione “Top 10 Contemporary Artists” di WOA (World Of Art) che presenta e analizza l’opera di dieci maestri dell’arte contemporanea ritenuti di notevole spicco nel panorama artistico mondiale del 2022.

 

Un’ampia gamma di influenze, dalla performance art, pop art, minimalismo o arte concettuale alla cultura contemporanea di 10 artisti selezionati per la qualità, ricerca e sperimentazione del proprio operato e che amanti dell’arte e collezionisti d’arte dovrebbero conoscere.

 

Una ricercatezza che, in un catalogo disponibile sia come e-Book che in edizione stampata offset di qualità museale, fra maestri internazionali (Paul Ygartua/Canada, Chan Suk On/Hong Kong, Howard Harris/Stati Uniti, Patricia Karen Gagic/Canada, Igor Nelubovich/Russia, Paul Grégoire/Canada, Barbara Pazzaglia/Italia, Erna Klaus/Germania, Frank Knourek/Stati Uniti) annovera anche l’artista pugliese del colore e della sperimentazione Michele Macchia.

Nato a Corato, in provincia di Bari, dove vive, Michele Macchia si è affermato nel mondo dell’arte contemporanea riscuotendo notevoli riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, come il premio “Artista dell’anno” assegnatogli dalla World of Art, ed esponendo le sue opere in gallerie e musei in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al Museo Guggenheim e al MoMA di New York, rappresentando l’arte contemporanea in qualità di ambasciatore d’arte da Dubai a Istanbul, passando da Shanghai, Pechino e Tokyo.

 

Le sue opere sono state inserite nei più influenti cataloghi e pubblicazioni d’arte in Italia e nel mondo, come l’Atlante dell’Arte Contemporanea, edito da DeAgostini, un corposo lavoro di approfondimento e di ricerca teso alla storicizzazione degli artisti, e il catalogo “World Art Magazine” che promuove attività culturali internazionali nei più prestigiosi musei internazionali.

 

In una attività artistica in continua evoluzione, che si sviluppa in tre diversi generi, a farla da padrone è il colore: l’opera di Michele Macchia è caratterizzata da una cromia intensa e vivace e da immagini immediatamente fruibili, risultato di percorsi complessi che catturano l’occhio dello spettatore e lo trascinano in una dimensione fantastica. 

 

Per Michele Macchia la parola chiave è “ricerca”, tesa a dare forma a ciò che non esiste e non è visibile, frutto di visioni appartenenti anche al mondo dell’onirico, immagini metafisiche che sprofondano in un surrealismo di impatto cromatico e morfologico, fondendo elementi cubisti mescolati a ritmi di colori, forme fluide e di grande cineticità e stilizzazioni, con richiami ancestrali.

 

Dal colore brillante, espressione di energia e passione, ad una scenografia composta da pezzi di carta, fogli di giornali, pubblicità, manifesti che danno profondità al lavoro pittorico e contribuiscono alla creazione di due tipi di comunicazione e narrazione, fino al collage stratificato, fatto di aggiunte e sovrapposizioni, a formare più livelli di lettura.

 

Quella di Michele Macchia è un’arte permeata di tematiche quali l’edonismo, l’inganno e la vanità della società attuale, dando forma ad una maniera compositiva fatta di simboli e concettualità virtuali, che rapisce l’osservatore rendendolo complice della sua denuncia del consumismo dilagante e della pubblicità imperante, dell’effimero e del visionario, rivolgendo l’analisi alla degradazione del contenuto e alla consunzione dell’immagine, destinata, proprio per sua natura, ad un veloce esaurimento di tutti i miti fragili e evanescenti tipici della nostra epoca, di visione di un mondo osservato con profondo senso critico, ma anche con sarcasmo e beffardo distacco.

 

In un mondo dell’arte affollato, dove c’è una accanita competizione e le tendenze cambiano ogni giorno, essere notati non è cosa da poco e il nome di Michele Macchia fra i primi dieci maestri contemporanei della “Top 10 Contemporary Artists” di WOA (World Of Art) dimostra come le opere dell’artista pugliese siano capaci di comunicare con impeto attraverso l’assoluta e originale bellezza dell’espressività.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260502 103453

È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione