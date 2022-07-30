Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori.

Il weekend del Salento Book Festival offre belle occasioni di incontro anche sabato 30 e domenica 31 luglio, rispettivamente a Parabita con Antonio Caprarica e a Tuglie con lo spettacolo “Parole date” di e con Fabrizio Saccomanno.

Alla XII edizione de “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” porta ben due libri il giornalista di origini salentine Antonio Caprarica, per anni corrispondente della RAI da Londra. Alle ore 20.30, sul sagrato della Basilica Maria SS. Della Coltura di Parabita presenta “Elisabetta. Per sempre regina” (Sperling & Kupfer) e “William & Harry. Da inseparabili a nemici” (Sperling & Kupfer), volumi con cui ancora una volta entra nelle vicende della famiglia reale inglese, scritti come sempre grazie alla sua conoscenza profonda e appassionata della società britannica. Introducono la serata il sindaco Stefano Prete e l’assessore alla Cultura Francesca Leopizzi. Dialoga con l’autore Rossella Galante Arditi Di Castelvetere. Ingresso gratuito.

È il Museo della Civiltà Contadina di Tuglie alle ore 21.30 di domenica 31 luglio ad ospitare “Parole date”, spettacolo teatrale di e con Fabrizio Saccomanno, autore e attore che qui ripercorre alcune storie che lo hanno attraversato in più di dieci anni, dalla vita in miniera alla sua infanzia, creando anche un confronto con storie lontane nel tempo e nello spazio, come la storia di un popolo in cammino. “Parole date” è uno spettacolo intimo e universale, una riflessione su come le storie ci abitano e determinano il nostro modo di stare al mondo. Biglietto 5 euro.

Organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideato e diretto dal giornalista Gianpiero Pisanello, il “Salento Book Festival” è la più grande rassegna itinerante pugliese legata all’editoria che porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli e belvedere sul mare, ospitando alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali.

Dettagli e il resto del programma, con gli appuntamenti di agosto, su www.salentobookfestival.it. Info 348/5465650.

ROSONI PER LA TRAMA 2022

“Le luminarie salentine sono per noi il simbolo della festa, quella che, da sempre, riunisce la comunità nelle piazze e per le vie – dice Gianpiero Pisanello. Ed è per questo che la luminaria continua ad accompagnarci come tema grafico, tuttavia con un nuovo orizzonte: ci potrete vedere un rosone di luminarie, ma anche un rosone tipico di alcune nostre pregiate facciate, davanti alle quali si svolgono molti nostri appuntamenti, o un piccolo rosone fatto all’uncinetto, in memoria delle tradizioni che colorano questa terra, seguendo una trama ben costruita come quella che un buon libro deve avere. Così sintetizziamo graficamente la nostra Festa dei Libri e Movida dei Lettori: i nostri incontri spero siano, ancora una volta, occasioni per approfondire e approfondirsi, per guardare da un altro punto di vista, per confrontarci su ciò che scopriamo nelle pagine, per arricchirci e – perché no? – anche semplicemente chiacchierare sulle storie, ritrovandoci nelle piazze, sulla scena di alcuni degli scorci più belli del Salento e con un pubblico variegato, di tutte le età, che ci segue con affetto tutto l’anno” conclude Pisanello.

LIBRO SOSPESO

La dodicesima edizione del Salento Book Festival si propone anche attraverso una nuova iniziativa solidale. In ogni appuntamento in programma, al banchetto dei libri sarà possibile acquistare un “Libro Sospeso”, da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

PREMIO SALENTO BOOK FESTIVAL

Novità dell’edizione 2022 è l’istituzione del Premio “Salento Book Festival”, consegnato non solo a scrittori ed autori ma anche a personalità del mondo della cultura, della musica, dell’arte, dello spettacolo, della solidarietà.

PREMIO “BPER: BANCA – SALENTO BOOK FESTIVAL”.

Ad Andrea Delogu sarà consegnato il Premio “BPER: Banca – Salento Book Festival”.

“BPER Banca è impegnata da molti anni a promuovere la cultura e in particolare la letteratura affiancandosi ai principali festival letterari italiani”, dichiara Cosimo Cardellicchio, responsabile Lecce sede di BPER Banca, “la presenza accanto al Salento Book Festival conferma la volontà di assumere un ruolo di indirizzo culturale con l’obiettivo anche di favorire uno sviluppo economico che sia durevole e sostenibile del tempo”.

“SALENTO BOOK FESTIVAL” POP BAG BY LA SELLERIE LIMITED

“Celebriamo il Salento Book Festival con una nuova creazione. Canvas bianco in cotone Salentino, interamente stampato a mano con i rosoni della Puglia, simbolo delle feste patronali, delle tradizioni e dell’edizione 2022. Acquistando questa speciale POP BAG si può investire in cultura e sul Salento Book Festival. Infatti, una parte del ricavato della vendita di questa “limited edition”, sarà devoluto al Festival che da anni porta nelle piazze salentine cultura e amore per il bello”. Alberto Persano per LA SELLERIE Limited.

Il Salento Book Festival è finanziato da Comune di Collepasso, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Cutrofiano, Città di Gallipoli, Città di Nardò e Città di Parabita. L’evento è patrocinato dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Università del Salento, Pugliapromozione – Agenzia Regionale del Turismo, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Fai – Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico. Con il contributo di Banca BPER, Banca Popolare Pugliese, Vini Mottura, Ceramiche De Santis, Colacem, Officine Cantelmo, Restructura. Partner in comunicazione sono Imove, Radiovenere e My Library.

Gli appuntamenti del SBF (tranne 31 luglio a Tuglie) sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito

Dettagli su www.salentobookfestival.it

Info: 348/5465650