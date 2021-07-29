rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Piano Lab stasera a Ceglie Messapica Melissa Parmenter presenta l'album di piano solo

30 Luglio 2021
Screenshot 20210730 180219

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È in programma venerdì 30 luglio ore 21.0 giardino del MAAC – Museo Archeologico e d’Arte Contemporanea la pianista, compositrice e produttrice cinematografica Melissa Parmenter, nell’ambito di Piano Lab organizzato da Ghironda in collaborazione con l’amministrazione comunale, Regione Puglia FCS 20014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, Marangi Strumenti Musicali e FAI Italia Scuole, presenta Messapica, ultimo album di piano solo pubblicato da Universal Music nell’ Ottobre 2020 che la pianista londinese, nata a Milano, ha dedicato a questa terra unica (Ticket: €5 inclusa prevendita, Biglietti disponibili sul circuito vivaticket  Apertura porte: ore 19.45 info pianolab.me).

I brani prendono il nome da alcune delle città più affascinanti della Puglia, destinazione sempre più cara alla pianista anche e soprattutto per il suo clima mediterraneo. Un album nostalgico, liberamente ispirato dalle emozioni vissute nelle lunghe e calde estati trascorse durante l’infanzia proprio in Italia. Gli affetti più cari, l’importanza delle radici e il legame speciale con i ricordi sono gli elementi cardine di questo progetto discografico. Otto tracce che segnano il passaggio sonoro ed emotivo dell’artista dall’infanzia ad oggi, e che accompagnano l’ascoltatore in questo viaggio nel profondo dell’anima . Melissa Parmenter suona al MAAC di Ceglie Messapica anche alcune tracce del suo primo EP “Scandinavia”, prodotto nel 2017, e anche altre partiture composte per il mondo del cinema. Sono numerose infatti le sue esperienze cinematografiche con il regista Britannico Michael Winterbottom, sia come produttrice sia come compositrice. Le sue composizioni sono finite in diverse pellicole cinematografiche, tra cui: Top Spot, (diretto da Tracey Emin), Genova – Un luogo per ricominciare (con Colin Firth e Catherine Keener e diretto da Michael Winterbottom), The Killer Inside Me, con Casey Affleck (fratello minore dell’attore Ben Affleck, ndr), Jessica Alba e Kate Hudson.
Recentemente, il suo brano “Platform” è stato incluso nell’episodio speciale di “Friends: la reunione” uscito in Italia a Maggio quest’anno su SKY Italia.

Piano Lab, che quest’anno ha come partner il Key Biscayne Piano Festival, il prestigioso appuntamento con il pianoforte che si tiene ogni anno in Florida, è realizzato con il sostegno del Dipartimento Turismo della Regione Puglia e dei Comuni ospitanti e in collaborazione con Fai Italia scuole, Conservatorio di Musica di Lecce, Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, Istituto Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia di Torchiarolo, Gal Alto Salento 2020, Consorzio di Gestione Riserva Naturale di Torre Guaceto, Wwf Delegazione Trulli e Gravine, Fai Delegazione di Lecce e gli sponsor tecnici Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. Informazioni su pianolab.me

(foto: Melissa Parmenter by Parri Thomas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione