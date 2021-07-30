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Gravina in Puglia, anche nella notte le operazioni per salvare Difesa Grande dall’incendio Il sindaco contro i piromani: una vergognosa azione umana

30 Luglio 2021
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Scrive Alesio Valente,  sindaco di Gravina in Puglia:

Una notte in prima linea. La linea del fuoco.

Non c’è tempo per pensare a quelli per i quali, piova o esca il sole, la colpa è sempre del sindaco. I soliti che non hanno mai amato, ne’ tollerato il sindaco, sebbene eletto da un popolo che non hanno mai rispettato perché, per loro, il popolo fa bene solo si comporta come piace a loro. Eppure, gli incendi ci sono sempre stati e forse anche con più frequenza, anche prima del mio mandato…

Almeno in queste circostanze, ci si dovrebbe ritrovare uniti. Invece, al solito, veleni e divisioni, anche se in questi anni abbiamo fatto di tutto, andando oltre le nostre competenze, per chiedere interventi di tutela per il nostro polmone verde.

Pazienza. Si va avanti lo stesso, perché è giusto, doveroso, necessario. Oggi, solo dopo sollecitazioni ripetute da parte mia, siamo riusciti ad ottenere che la Regione chiedesse l’invio a Gravina di due Canadair, in aggiunta a due Fireboss e ad un elicottero dei Carabinieri Forestali. Il loro intervento ha consentito di mettere sotto controllo un incendio pauroso, al momento ancora attivo ma almeno ben circoscritto.

Proprio in questo momento, anche attraverso l’utilizzo di droni, c’è un dispiegamento ingente di forze che da terra stanno cercando di bonificare la parte ancora toccata dalle fiamme…

Un grazie di cuore va a coloro che lavorano sodo per tutelare Difesa Grande: Vigili del Fuoco arrivati da diverse città pugliesi, personale Arif, Polizia Locale, Protezione Civile comunale. Andranno avanti tutta la notte, per tenere lontano un fuoco che non è caduto dal cielo, ma è frutto di una deliberata, vergognosa azione umana.

Una notte in prima linea, in attesa dell’alba: come concordato tra Regione e Comune, alle 6 – se necessario – riprenderanno i lanci aerei. Nel primo pomeriggio, poi, sperando che per allora l’incendio sia stato già donato, arriverà in zona anche il presidente del comitato di Protezione Civile regionale.

Insomma, al lavoro. La sola cosa che conta.


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