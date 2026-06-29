Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 2 luglio alle 20.30, al Relais Histò – San Pietro sul Mar Piccolo, “Symphonic flamenco”, secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival. Con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Paolo Ponziano Ciardi, Carlos Piñana (chitarra) e Miguel Ángel Orengo Vicente (percussioni). Ingresso: 20euro; ingresso concerto, più aperitivo: 40euro. Online: Vivaticket.

Lo stesso programma musicale sarà eseguito, all’indomani, venerdì 3 luglio, sempre alle 20.30, a Matera nella Terrazza Lanfranchi (ICO Magna Grecia, via De viti De Marco, 13 – Matera; tel. 0835.1973420, cell. 392.9199743).

“Symphonic flamenco”, un programma musicale nel quale la passione del flamenco incontra la potenza della musica sinfonica. Una serata unica, in uno spettacolo musicale che fonde l’energia travolgente della tradizione spagnola con l’eleganza dell’orchestra sinfonica. Un viaggio emozionante tra ritmo, virtuosismo e sonorità avvolgenti, lasciati conquistare dal fuoco del flamenco e dalla magia della grande orchestra.

Il Magna Grecia Festival, rassegna nella quale è inserito “Symphonic flamenco” di giovedì 2 giugno, è un programma musicale a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, finanziata con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.

Biglietti online su: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; orchestramagnagrecia.it .

Questi gli altri concerti del Magna Grecia Festival

Mercoledì 8 luglio, Mon Rêve Resort: “All you need is love – Beatles in symphony”. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti, L.A. Chorus diretto da Luigi Leo. Ingresso: 15euro.

Martedì 21 luglio, Mon Rêve Resort: “Queen in symphony”. Orchestra ICO magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, con Magnus Bäcklund (voce). Ingresso: 15euro.

Giovedì 23 luglio, Relais Histò: “L’energia delle note”. Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola. Ingresso: 5euro; ingresso concerto, più aperitivo: 20euro.

Martedì 28 luglio, Yachting Club: “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno”. Orchestra ICO Magna Grecia con Radicanto. Ingresso: 10euro.