Di Nino Sangerardi:

“Oltre 5 milioni di euro stanziati nel biennio 2025-2026 per l’ammodernamento e la sostenibilità dello stabilimento di Fonti del Vulture, confermando la centralità della Basilicata nella strategia del Gruppo. Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore di bevande in Italia, consolida la presenza sul territorio lucano attraverso investimenti tecnologici capaci di coniugare occupazione, efficienza industriale e tutela ambientale”.

È quanto si legge nei dati relativi alla Basilicata inerenti il 22° Rapporto di Sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia, revisionato da società Deloitte & Touche e redatto secondo i parametri internazionali GRI Standards. Il piano industriale per la fabbrica di Fonti del Vulture, sede in Rionero in Vulture provincia di Potenza, prevede risorse destinate all’innovazione, sostenibilità e ammodernamento dei sistemi produttivi per una crescita sempre più responsabile.

«Gli investimenti industriali sono il presupposto per generare valore nel lungo periodo e trasformare gli impegni di sostenibilità in azioni concrete– dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia–Continuiamo a investire in Italia con una visione a lungo termine. Fonti del Vulture è parte di questo percorso: è qui che tecnologia, efficienza e sostenibilità si traducono in risultati concreti per l’azienda e per il territorio».

Nel corso del 2025 l’impianto lucano ha realizzato diversi interventi finalizzati a migliorare l’efficienza degli impianti produttivi. Tra questi:

l’installazione di un nuovo compressore a supporto delle macchine per il soffiaggio e delle linee di confezionamento ha contribuito a ottimizzare i consumi energetici, generando un risparmio pari a 70.000 kilowattora; l’introduzione di soluzioni innovative e automatizzate per evitare sprechi di acqua, migliorando l’efficienza operativa e assicurando una gestione ancor più responsabile della risorsa idrica.

«Abbiamo lavorato per rendere il nostro stabilimento sempre più integrato con il territorio e più efficiente dal punto di vista ambientale– rileva Nicola Donato, Direttore dello Stabilimento Fonti del Vulture–Con l’installazione del nuovo compressore e l’automazione dei flussi d’acqua continuiamo ad abbattere emissioni e consumo idrico. Anche qui a Fonti del Vulture, sostenibilità e innovazione vanno di pari passo».

A livello sociale, l’azienda ha continuato a sostenere il tessuto locale e nazionale attraverso la donazione di oltre 2 milioni di prodotti ad Associazioni benefiche. Coca-Cola HBC Italia si impegna anche in attività di promozione culturale e inclusione sociale, assieme a partner storici come Banco Alimentare ETS e Special Olympics, grazie al contributo dei dipendenti che hanno raddoppiato le ore dedicate al volontariato aziendale, superando quota 1.000 ore. “Grande attenzione, infine, alle nuove generazioni: il programma di orientamento e formazione al lavoro #YouthEmpowered ha supportato nel corso dell’anno 39.000 giovani in Italia, offrendo loro strumenti concreti per l’inserimento nel mercato occupazionale”.

Lo stabilimento Fonti del Vulture contribuisce allo sviluppo economico del territorio attraverso occupazione, investimenti e collaborazione con fornitori e partner locali. Secondo uno studio dell’università SDA Bocconi , “nel 2024 Coca-Cola ha creato direttamente e attraverso il suo indotto 241 posti di lavoro (lo 0,01% degli occupati totali in Basilicata), con un totale di oltre 530 persone a beneficiare dei redditi di lavoro generati dall’azienda lungo la filiera; per ogni dipendente si generano oltre 3 posti di lavoro nell’economia lucana”.