Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:
Diversi generi musicali, cultura, arte, tradizioni, magia, comicità, eventi di valorizzazione dei prodotti gastronomici tipici di Martina. Questo e tanto altro caratterizzeranno l’estate martinese 2025. Il cartellone è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa tenuta a Palazzo Ducale dagli Assessori alla Cultura Nunzia Convertini (Vicesindaco), al Turismo Vincenzo Angelini e alle Attività produttive e all’Ambiente Francesco Aquaro.
Dal centro alla periferia, alla Valle d’Itria, alle contrade, ad ospitare gli eventi saranno piazze del centro urbano -alcune delle quali del centro storico- antiche masserie e spazi come l’atrio dell’Ateneo Bruni.
Dopo la Festa della Musica che ha tenuto banco nell’ultima decade di giugno, il mese di luglio si apre con le performance della bodypainter Lela Perez. Una novità, quest’anno, che si aggiunge agli eventi con una storia consolidata alle spalle, come il Festival della Valle d’Itria e il Festival del Cabaret.
Fra i vari appuntamenti in corso di organizzazione c’è la seconda edizione di “Compà”, il concerto di Renzo Rubino con altri artisti di fama nazionale.
Il cartellone prevede anche iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali unite a momenti musicali: per la prima volta approda a Martina la “Festa Ambiente Sud”, in collaborazione con Legambiente, con appuntamenti a Orti del Duca, al Parco delle Pianelle, al Parco Ortolini e nelle contrade. Ambiente ma anche economia e cambiamenti globali saranno al centro di una “tre giorni” del’associazione Upward.
Musica e sapori si incontreranno di nuovo quest’anno, da fine agosto al 1° settembre, con la seconda edizione del Festival della bombetta che il 30 agosto ospiterà Mirko Casadei con la sua orchestra.
Chiuderanno l’estate martinese, il primo fine settimana di settembre “La Ghironda” e dal 17 al 21 il Valle d’Itria Guitar Festival.
“E’ un calendario estivo che spazia sia per i temi sia per i target di riferimento. Va dagli eventi cardine dell’estate martinese come il Festival della Valle d’Itria e il Festival del Cabaret, alla musica leggera di Renzo Rubino e altri artisti famosi i cui nomi saranno comunicati successivamente. Inoltre, si va dai momenti di riflessione della Festa dell’Ambiente e di Upward alle manifestazioni di valorizzazione della nostra gastronomia. La maggior parte degli eventi in cartellone – sottolinea l’Assessore Nunzia Convertini- sono gratuiti per la comunità”.
“E’ un cartellone che fra le novità più interessanti presenta una nuova forma di arte, il body painting di Lela Perez. L’artista, campionessa mondiale di questa disciplina, immortalerà con la sua tecnica i monumenti più rappresentativi della nostra città. L’arte del body painting sarà -spiega l’Assessore Angelini– uno strumento di marketing territoriale. Il talento di Lela Perez si mescolerà infatti con il genio creativo di Lorenzo Quinn, ma anche con la bellezza architettonica del nostro barocco, con il fascino dei nostri trulli e con la rigogliosa natura del Bosco delle Pianelle. Dai suoi lavori scaturiranno card, video, scatti fotografici, immagini, cartoline, che verranno diffuse su riviste specializzate e faranno il giro del mondo”.
“Per la prima volta quest’anno -evidenzia l’Assessore all’Ambiente e alle Attività Produttive Francesco Aquaro- entra a far parte degli eventi estivi la ‘Festa Ambiente Sud’ che coinvolge diverse comunità tra cui Martina Franca. Avrà al centro dibattiti su temi come i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale ed economica, pace e diritti. Il programma prevede una serie di incontri, laboratori di educazione ambientale per bambini e ragazzi, trekking a piedi e a cavallo, forum su biodiversità e altre attività. Ogni giornata si concluderà con un concerto di artisti internazionali; il primo concerto, dei Savana Funk, a Orti del Duca, sarà gratuito e aperto a tutti. Inoltre torna l’appuntamento con il Festival della bombetta, importante per la valorizzazione dell’eccellenza dei sapori locali, che quest’anno cambia location. Infatti non si terrà in piazza Crispi ma si trasferirà in Piazza D’Angiò. La novità musicale di quest’anno sarà la presenza di Mirko Casadei e la sua orchestra, per la gioia degli amanti del liscio”.
Ecco l’intero calendario degli eventi:
LUGLIO
Dal 1° al 6 luglio – tutto il giorno
We are one with Martina Franca
Bodypaint con la campionessa mondiale di Body Paint Lela Perez
In giro per la città
4 luglio 2025 – ore 19.00
Banda Città di Martina Franca
Centro Storico
5-6-7 luglio
Festa Patronale
Diversi Luoghi della città
Dal 18 luglio al 3 agosto 2025
51ª edizione del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca
a cura di Fondazione Paolo Grassi
Palazzo Ducale e altri luoghi della città
Dal 20 al 26 luglio- ore 18.00
San Paolo in festa
a cura del Comitato San Paolo Attiva
Frazione San Paolo
26-27 luglio – ore 19.00
Summer is magic con Sergio Starman, campione mondiale di Magia
Spettacoli di Magia e Illusionismo itinerante
Diverse Piazze del Centro storico
30 luglio – ore 21.00
Festa Ambiente Sud – Savana Funk
a cura di Legambiente
Orti del Duca
31 luglio – ore 21.00
Festa Ambiente Sud – NNeka
a cura di Legambiente
Masseria Mangiato
AGOSTO
1 agosto ore 21.00
Festa Ambiente Sud – Eliades Ochoa Star dei Buena Vista
a cura di Legambiente
Orti del Duca
Dal 9 al 17 agosto – tutto il giorno
Antiquariato in Valle d’Itria
a cura di Arca Promoter
Piazza Marconi
9 agosto – ore 21.00
Recital di Dino Paradiso
Aspettando il Festival Around Martina 2025
a cura di Parisi Spettacoli
Piazza XX Settembre
13 agosto 2025 – ore 21.00
Spettacolo di Carmine Faraco
Aspettando il Festival Around Martina 2025
A cura di Parisi Spettacoli
Contrada Capitolo
14 agosto 2025 – ore 21.00
Spettacolo de “La Ricotta”
Aspettando il Festival Around Martina 2025
A cura di Parisi Spettacoli
Specchia Tarantina
17 agosto 2025 -ore 21.00
Cumpà – Concerto di Renzo Rubino
Piazza XX Settembre
18 agosto 2025 – ore 21.00
Spettacolo di Ciro Giustiniani
Aspettando il Festival Around Martina 2025
A cura di Parisi Spettacoli
Piazza Mario Pagano
19 agosto 2025 – ore 21.00
Spettacolo di Tommy Terrafino
Aspettando il Festival Around Martina 2025
A cura di Parisi Spettacoli
Contrada Carpari
22-23-24 agosto – ore 21.00
Festival del Cabaret
a cura dell’Associazione Sirio
Atrio Ateneo Bruni
Dal 21 al 24 agosto – tutto il giorno
Festival dei Sensi
a cura di Iter Itria
Diversi luoghi della Valle d’Itria
20 agosto – ore 19.30
CambiaMENTI Globali-il mercato del turismo: tra nuove dinamiche, sostenibilità e trasformazioni economiche
A cura di Upward
Piazza Plebiscito
21 agosto 2025 – ore 19.30
CambiaMENTI Sociali – le generazioni a confronto: valori, fratture e possibilità di dialogo
A cura di Upward
Piazza Plebiscito
22 agosto 2025 – ore 19.30
CambiaMENTI Personali – le nuove identità: sessuali, religiose e digitali e il loro impatto sulla società
A cura di Upward
Piazza Plebiscito
29-30-31 agosto e 1 settembre – dalle ore 20.00
Festa della Bombetta di Martina Franca
A cura di Ambasciatori del Gusto
Piazza d’Angiò
30 agosto – ore 21.00
Concerto di Mirko Casadei – Popular Folk Orchestra
All’interno della Festa della Bombetta
A cura di Ambasciatori del Gusto
Piazza d’Angiò
SETTEMBRE
6-7 Settembre dalle ore 18.00
La Ghironda Summer Festival
A cura dell’Associazione “La Ghironda”
Centro Storico
Dal 17 al 21 settembre
Valle d’Itria Guitar Festival
A cura di Pro Loco
Biblioteca Comunale