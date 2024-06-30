Fra i dodici uomini in gara ha vinto Constantin Popovici (Romania) che con 418,65 punti ha preceduto di un soffio lo statunitense James Liechtenstein (418,4). Terzo il messicano Jonatan Paredes (387,85). L’italiano Andrea Barnaba si è classificato sesto con 364,8 punti.

Tra le donne ha vinto, non per la prima volta in Puglia, la neozelandese Rihannah Iffland (367,2 punti) davanti a Kaylea Arnett (Usa-332,55) e Molly Carlson (Canada-327,1). A seguire le altre nove concorrenti.

Si è conclusa così la tappa di Polignano a Mare del Red Bull Cliff diving. La competizione di tuffi dalle grandi altezze, alla quindicesima edizione, per l’undicesima volta ha visto ospitata una tappa della rassegna internazionale a Polignano a Mare.

(foto: repertorio)