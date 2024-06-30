Bari, caldo: codice giallo. Nove città campione in arancione Meteo: bollettino ondate di calore. Temperature in crescita in Puglia

30 Giugno 2024
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello2
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello2 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello2 Livello1
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello1 Livello2 Livello2
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello1 Livello0
.FIRENZE Livello1 Livello2 Livello1
.FROSINONE Livello1 Livello2 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello1 Livello0
.LATINA Livello1 Livello2 Livello1
.MESSINA Livello0 Livello1 Livello2
.MILANO Livello1 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello2 Livello2
.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello1 Livello2
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello1 Livello2 Livello1
.TORINO Livello1 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello1 Livello2 Livello1
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello2 Livello1
.VITERBO Livello1 Livello2 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


