Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 1 luglio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci intensi, gradinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
4 Maggio 2026Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno