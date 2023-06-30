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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, maltempo: domani allerta per temporali, possibili grandinate e vento forte Protezione civile, previsioni meteo

30 Giugno 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 1 luglio, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci intensi, gradinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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