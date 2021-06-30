Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 30 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.213 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 35 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.676.021 test.

243.761 sono i pazienti guariti.

2.938 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.341, così suddivisi:

95.195 nella Provincia di Bari;

25.591 nella Provincia di Bat;

19.808 nella Provincia di Brindisi;

45.160 nella Provincia di Foggia;

26.928 nella Provincia di Lecce;

39.480 nella Provincia di Taranto;

813 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 30.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/9O6qd