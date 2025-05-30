Di seguito un comunicato diffuso da Anas:

Il primo week end di giugno coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas (Gruppo Fs Italiane) prevede traffico intenso sia per gli spostamenti locali sia per quelli di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. L’obiettivo di Anas è assicurare il presidio sulla rete per garantire la migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

“Siamo al ponte del 2 giugno e con gli spostamenti verso le località turistiche facciamo una prima sperimentazione dell’esodo estivo – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – il nostro impegno è da sempre quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione con il monitoraggio delle nostre sale operative in stretta collaborazione e sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Al nostro quotidiano lavoro – ha sottolineato l’Ad Gemme – aggiungiamo l’invito ai nostri utenti a guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni per un viaggio sereno e sicuro”.

Le celebrazioni della Festa della Repubblica rappresentano anche un viaggio nella nostra storia. Anas ha realizzato, per l’occasione, un video che ci porta indietro nel tempo, con immagini in bianco e nero animate dell’intelligenza artificiale. Un percorso negli anni del dopoguerra quando Anas ha avuto un ruolo centrale ed ha contribuito ad unire il paese ricostruendo oltre 21 mila km di strade, connessioni vitali per la rinascita.

Il video è disponibile a questo link https://we.tl/t-bXxSkIhtDV e sarà pubblicato sui canali social di Anas

In vista del prossimo weekend il traffico si intensificherà tra la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 con una maggiore concentrazione sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri verso le grandi città sono previsti nella serata del 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale SS309 “Romea” e la Statale SS16 “Adriatica”.

Per agevolare gli spostamenti delle prossime ore, in Calabria è stata riaperta la galleria Coreca sulla Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel comune di Amantea in provincia di Cosenza, dove Anas ha completato gli interventi di riqualificazione strutturale.

Rimosso un cantiere anche in Emilia-Romagna dove è stato riaperto al traffico, in entrambe le direzioni, il ponte sul Rio Torto lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni in provincia di Modena. Il transito sarà consentito a tutti i veicoli esclusi quelli con massa superiore alle 44 tonnellate. In Toscana rimosso il semaforo sulla SS223 “di Paganico” (Grosseto-Siena) a Civitella Paganico. In Basilicata è stata ripristinata la viabilità lungo la statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea (PZ), in località Castrocucco, nella fascia oraria 7.00-23.00, fino al prossimo 30 giugno.

La riapertura da parte di Anas è stata possibile a seguito della richiesta del Commissario, al quale sono in capo le attività di gestione del sistema di monitoraggio e controllo accessi al transito.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22

Durante il lungo week end sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.050 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Anas, società del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.