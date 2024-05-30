rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Sequestrate circa 48mila bottiglie di liquori nel tarantino Nas carabinieri

30 Maggio 2024
nas

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

I Carabinieri del N. A. S. di Taranto, congiuntamente agli Ispettori dell’ICQRF Puglia e
Basilicata, nell’ambito dei controlli volti a verificare la rintracciabilità e la rispondenza delle
modalità di designazione, etichettatura e presentazione delle bevande spiritose alla normativa
vigente, hanno ispezionato una ditta di imbottigliamento di liquori, alcolici e superalcolici della
provincia di Taranto.
Le verifiche, scaturite da una minuziosa attività ispettiva dei Carabinieri del N.A.S. e degli
Ispettori del citato ufficio dell’ICQRF, hanno permesso di rilevare diverse irregolarità
nell’etichettatura apposte sulle bottiglie tenute in un deposito in attesa della
commercializzazione.
Le violazioni hanno portato al conseguente sequestro amministrativo di circa 48.000 bottiglie di
liquori per un valore commerciale stimato in circa un milione di euro e alla contestazione delle
consequenziali sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Screenshot 20260503 053619

Global Sumud Flotilla: l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione