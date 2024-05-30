Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



I Carabinieri del N. A. S. di Taranto, congiuntamente agli Ispettori dell’ICQRF Puglia e

Basilicata, nell’ambito dei controlli volti a verificare la rintracciabilità e la rispondenza delle

modalità di designazione, etichettatura e presentazione delle bevande spiritose alla normativa

vigente, hanno ispezionato una ditta di imbottigliamento di liquori, alcolici e superalcolici della

provincia di Taranto.

Le verifiche, scaturite da una minuziosa attività ispettiva dei Carabinieri del N.A.S. e degli

Ispettori del citato ufficio dell’ICQRF, hanno permesso di rilevare diverse irregolarità

nell’etichettatura apposte sulle bottiglie tenute in un deposito in attesa della

commercializzazione.

Le violazioni hanno portato al conseguente sequestro amministrativo di circa 48.000 bottiglie di

liquori per un valore commerciale stimato in circa un milione di euro e alla contestazione delle

consequenziali sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro.