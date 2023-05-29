Di seguito un comunicato diffuso da Fipav, comitato regionale Puglia:

Ieri a Bari, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, in Corso Vittorio Emanuele II, 84, è stata svelata la Coppa dei Campionati Europei Maschili 2023, alla presenza del Sindaco Antonio Decaro e dell’Assessore allo Sport Pietro Petruzzelli del Comune di Bari. Insieme a loro Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo, Paolo Indiveri, Presidente FIPAV Puglia, Angelo Giliberto, Presidente CONI Puglia e Lorenzo Bernardi,nuovo allenatore dell’Igor Volley Novara.

Sono intervenuti anche Danilo Piscopo, Presidente FIPAV Bari – Foggia e Agostino Greco, Presidente FIPAV Taranto, insieme a loro presenti in platea per Bartolomeo Quitadamo Area Manager di Bper Banca Sponsor CEV e Danilo Dainese e Antonio Dainetti per Doctor Glass, fornitore Ufficiale EuroVolley 2023.

Il Trofeo arriverà in tutte le nove città sedi degli Europei e Bari sarà la terza tappa dell’EuroVolley Tour.

Il trofeo è arrivato in Puglia il sabato 27 maggio, visitando al mattino il Comune di Bari, al pomeriggio la Parrocchia della Resurrezione e in serata sulla Spiaggia di Torre Quetta. Domenica 28, invece, van e Trofeo si sono trasferiti in mattinata a Polignano sul Ponte di Lama Monachile e poi, dalle 18,30 alle 22,30 in Piazza Vittorio Emanuele a Monopoli, dove tutti gli appassionati hanno potuto scattarsi una foto con la Coppa e rispondere alle domande dell’EuroVolley Quiz.

A Bari si disputeranno le gare decisive, ottavi e quarti di finale, nel cammino verso le finali di Roma. Con molte probabilità arriverà la Nazionale di Ferdinando De Giorgi e il PalaFlorio sarà pronto ad accogliere e abbracciare gli Azzurri con il suo solito calore.

L’EuroVolley Tour viaggia con un van personalizzato che all’occasione diventa un palco dove il pubblico presente può salire a scattarsi una foto con il Trofeo.

Un progetto che vuole promuovere la pallavolo, le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina che tante soddisfazioni e medaglie sa regalarci ogni anno. Uno sport che trasmette emozioni e valori e che, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare.

L’EuroVolley Tour, come in ogni città sede delle gare, tornerà nella provincia di Bari una seconda volta in occasione di un workshop dedicato all’impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi, che si terrà il 16 giugno in una location vicina al capoluogo pugliese ancora in via di definizione. Interverranno le istituzioni, sportive e non, le aziende partner della Federazione Italiana Pallavolo ed esponenti del mondo universitario.

Nella stessa data e nella medesima sede, il giornalista Massimo Salmaso condurrà un Volley Talk dedicato alla storia della Maglia Azzurra. Assieme a lui, sul palco ci sarà l’ex gloria azzurra Franco Bertoli.

Le dichiarazioni

Giuseppe Manfredi – Presidente FIPAV- “Il 2022 è stato un anno eccezionale ora si lavora per il 2023, tornare a Bari con un evento internazionale non è collegato a me, ma perché in passato abbiamo dimostrato che Bari è in linea con la migliore organizzazione e ha un pubblico che gremisce il palasport. La pallavolo sta diventando qualcosa di speciale soprattutto nei numeri: 13 medaglie d’oro tutto ciò che c’era da vincere è stato vinto insieme a un bronzo mondiale femminile, ma la medagli più bella è stato aver superato in numero tesserati i numeri di pre covid; noi vogliamo fare tanto e sempre di più per i bambini, il vero cuore pulsante del nostro sport. Chiedo alle amministrazioni di investire sugli impianti per dare sempre più possibilità ai piccoli di praticare sport. Abbiamo iniziato la VNL abbiamo già fatto test match con nazionali con tanti giovani questo significa che abbiamo un serbatoio che ci fa ben sperare per il futuro.”

Antonio Decaro – Sindaco del Comune di Bari – “Sarà per noi un onore e un grande piacere accogliere la nostra nazionale che torna in campo per le partite di avvicinamento all’Europeo. Sono sicuro che la città di Bari non farà mancare il suo tifo per mister De Giorgi e i suoi ragazzi. Nel frattempo sosterremo tutti gli eventi promossi sui territori che puntano a coinvolgere i cittadini in questa fase di preparazione dei campionati oltre ad avvicinare adulti e bambini ai valori dello sport, alla pallavolo e alla nostra Nazionale che porta in alto i colori della nostra bandiera. Sarà un percorso bello quello che percorreremo in questi mesi fino alle gare di settembre con la speranza di portare fortuna ai nostri giocatori e a tutta la Federazione”.

Pietro Petruzzelli – Assessore allo Sport di Bari “Siamo orgogliosi di ospitare a Bari le fasi dell’Europeo maschile di volley – ha detto Pietro Petruzzelli -. La pallavolo ha regalato tante medaglie e soddisfazioni all’Italia, creando nel pubblico grande partecipazione ed entusiasmo tant’è che quest’anno saremo il Paese che, per la prima volta in Europa, ospiterà sia gli Europei di volley maschili che quelli femminili. Sono sicuro che Bari saprà accogliere con calore e gioia le squadre di pallavolo che troveranno una città e una regione in cui lo sport è in forte crescita. Come amministrazione stiamo lavorando per far trovare il PalaFlorio nelle migliori condizioni possibili”.

Lorenzo Bernardi: “Io ho vinto tanto perché giocavo con dei campioni; indossare la maglia Azzurra è l’emozione più forte per chi fa sport, perché rappresenti i tuoi tifosi, la tua Nazione e ti da la dimensione di aver completato un percorso che all’inizio era un sogno. A Bari e in Puglia sono sempre state presente radici profonde nei club maschili e femminili. La pallavolo è uno sport per tutti e di tutti, non ci saranno solo pugliesi e baresi ad assistere alle gare degli ottavi e dei quarti ma tifosi che arriveranno da tutta Italia, le due partite sicuramente le più difficili, il crocevia per la finale, se ti va male lo vivi come un fallimento se ti va bene vai a giocarti le medaglie. Se questa aggregazione sarà vincente, sarà uno stimolo anche per le amministrazioni per credere ancora di più nel volley. Questa Nazionale va seguita, noi all’inizio non eravamo fenomeni, eravamo fenomenali perché ci credevamo tanto e in questo o rivedo nella Nazionale di oggi. Ci sono similitudini, questi ragazzi stanno diventando fenomeni e credo che gran parte del merito sia di Fefé che con noi ha avuto la capacità di poter vivere spogliatoio, vittorie, sconfitte, condividendo valori ed emozioni e ora è stato magistrale nel saperlo trasmettere a questi ragazzi sapendosi far ascoltare.”

Paolo Indiveri – Presidente FIPAV Puglia – “Sono emozionato per aver accanto a me Bernardi, lui per me è un punto di riferimento. Grazie al Comune, Bari e la Puglia hanno sempre dimostrato ogni volta di essere in grado di trasmettere entusiasmo e passione ma anche organizzazione e lo dobbiamo anche a un gruppo di volontari che ci dedicano tanto tempo. Noi iniziamo tra un mese con la Nazionale B allenata da Vincenzo Fanizza, che sarà a Taranto per prepararsi alle Universiadi. Negli Europei a Bari, se non ci saranno particolari problemi vedremo giocare sia l’Italia, sia la Polonia, noi questa coppa nel 2021 la abbiamo vinta, dobbiamo difenderla. Riguardo la biglietteria abbiamo in programma di riservare iniziative speciali dedicate alle nostre società della nostra Regione, la Puglia ha un amore particolare per il volley.”

Angelo Giliberto – Presidente CONI Puglia – “Abbiamo un osservatorio privilegiato, i numeri, che nel volley crescono esponenzialmente. Bari come sempre si dimostra una città attiva e vicina al mondo dello sport.”

Danilo Piscopo – Presidente FIPAV Bari-Foggia “Avevamo la necessità che la coppa uscisse dalle cattedrali dello sport e arrivasse in luoghi diversi, coinvolgendo tutto il territorio. La Coppa, dopo Bari ha fatto tappa a Polignano a mare e a Monopoli, che anche grazie all’importante flusso turistico hanno risposto alla grande.”

Agostino Greco – Presidente FIPAV Taranto: “Gli europei saranno una spinta per tutti noi, le Amministrazioni devono utilizzare i grandi eventi per porre l’attenzione sugli impianti, più o meno grandi. Il territorio di Taranto e Brindisi si prepara ad ospitare la Nazionale B con tanto entusiasmo.”