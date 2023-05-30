Di seguito il comunicato:

In occasione della quinta edizione del «Premio Industria Felix – La Puglia che compete», tenutosi giovedì 25 Maggio 2023 a Gallipoli (Le), sono state premiate 112 aziende con sede legale in Puglia, tra cui anche Acqua Amata, poiché ha un rating di solvibilità e sicurezza finanziaria.

I dettagli dell’inchiesta sono stati presentati dal direttore responsabile di Industria Felix Magazine Michele Montemurro, sulla base di circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori MOL, con un utile, un ROE positivo, un rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità o sicurezza finanziaria (parametri vincolanti), che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane.

Ad essere premiate per migliori performance gestionali e affidabilità finanziaria sono state 112 imprese insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della quinta edizione dell’industria turistica pugliese: 34 dell’agroalimentare, 13 della moda, 16 della comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 14 della vitivinicoltura, 10 della ristorazione e 25 del turismo.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto e fondato da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, WeShort.

Tra le aziende del settore agroalimentare, ha ricevuto l’alta onorificenza di bilancio anche Castello srl, la società con cui Acqua Amata viene imbottigliata. L’azienda pugliese costituisce una realtà eccellente sul territorio grazie alle sue tecnologie all’avanguardia e soprattutto ecosostenibili, che consentono sia di avere un’acqua pura a tavola sia di avere un impatto ambientale bassissimo, grazie al riciclo dei materiali di scarto e il recupero del 99% dei rifiuti prodotti, dall’utilizzo del pet 100% riciclabile e riciclato e dall’utilizzo di 100% di energia autoprodotta da fonti rinnovabili.

Durante la premiazione il Dott. Matteo Avella, sales e marketing manager della società, ha dichiarato:

“Tutto il team di Amata è estremamente orgoglioso di questo traguardo, raggiunto con spirito di squadra e collaborazione. Questo premio, infatti, è il frutto dell’impegno e della dedizione che tutta l’azienda mette quotidianamente nel rispondere a nuovi stimoli e nell’affrontare nuove sfide.

Continueremo ad impegnarci per crescere e migliorare ogni giorno come azienda e come individui, come abbiamo fatto finora.”