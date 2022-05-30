Dell’Erba e Di Leo fra i nuovi cavalieri del Lavoro.
Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
Alberici Valter – Industria metalmeccanica – Emilia – Romagna
Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino – Editoria – Lombardia
Balbinot Sergio – Assicurazioni – Friuli Venezia Giulia
De Meo Luca David Antonio – Industria automobilistica- Estero
dell’Erba Vito Lorenzo Augusto – Credito – Puglia
Faggi Gianni – Industria metallurgica – Toscana
Fiorentino Guido – Servizi turistici, Alberghiero – Campania
Focchi Maurizio – Edilizia ad alto contenuto tecnologico – Emilia – Romagna
Fuchs Margherita – Industria alimentare – Trentino Alto –Adige
Giuffrè Carmelo – Industria, Sistemi di irrigazione – Sicilia
Gnutti Giacomo – Servizi Turistici, Alberghiero – Lombardia
Goglio Franco – Industria, imballaggi flessibili – Lombardia
Gorno Tempini Giovanni – Servizi Finanziari – Lazio
Iori Sergio – Industria componentistica – Lombardia
Lardini Andrea – Industria tessile -Marche
Manoukian Aram – Industria Chimica – Lombardia
Rigoni Andrea – Industria alimentare- Veneto
Rossi Alberto – Logistica portuale – Marche
Russello Giuseppe – Industria componentistica – Sicilia
Santoni Giuseppe – Industria calzaturiera – Marche
Soldati Chiara – Agricolo, vitivinicolo – Piemonte
Urbani Olga – Industria alimentare -Umbria
Valsecchi Adolfo – Industria alimentare – Sardegna
Verona Cesare Marcello Carlo – Artigianato, penne stilografiche – Piemonte
Zuliani Rosina – Agricolo, florovivaistico – Sardegna