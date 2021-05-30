La macchina si è schiantata contro un totem informativo nella rotatoria. Accaduto in serata a Lucera. A parte la rapida diffusione delle immagini va registrato quanto riportato da varie testate e riferito ad Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera e consigliere della Puglia, il quale (provocatoriamente) lascerebbe il contesto così com’è, quale inequivocabile segnale di pericolo.

A Pietramontecorvino un 57enne che era intento a ripulire il ciglio stradale dalle erbacce è stato travolto da un’auto. È morto. Al vaglio degli investigatori la posizione di un 26enne ricoverato in ospedale. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione di cause e dinamica dell’accaduto.

(foto: tratta dalla rete)