L’Az Picerno vince 3-1 con il Real Agro Aversa e, a due giornate dalla fine del campionato, si porta in classifica ad un solo punto dal Taranto (0-0 a, Francavilla in Sinni).
Classifica prime posizioni del campionato di calcio di serie D girone H: Taranto 63 punti, Az Picerno 62.
Ultime due giornate:
Taranto-Audace Cerignola, Lavello-Taranto.
Città di Fasano-Az Picerno, Az Picerno-Gravina in Puglia.
In zona retrocessione è complicata la situazione del Brindisi, attualmente penultimo. Oggi sarebbe retrocesso. Classifica zona retrocessione’, Francavilla in Sinni 33, Gravina in Puglia 32, Portici 31, Real Aversa 30, Brindisi 30, Puteolana 26. Le ultime due retrocedono in Eccellenza.