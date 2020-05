Di Francesco Santoro:

In termini percentuali non è cambiato niente ieri rispetto al giorno precedente. Nel 79 per cento dei casi occorre richiamare le persone sottoposte all’indagine sierologica. I dati riportati nell’immagine sono stati forniti dalla Croce Rossa dellavPuglia che in questi giorni contatta gli 8064 pugliesi individuati dall’Istat per l’indagine fibalizzata ad elaborare un campione di persone che abbiano gli anticorpi al corona virus. In ambito nazionale sono 150mila italiani i sottoposti ad indagine sierologica: vengono contattati telefonicamente dallo 065510 della Croce Rossa e devono fornire o meno il loro assenso al prelievo del sangue. In Puglia, al momento, la percentuale si prospetta piuttosto bassa, considerato che in quattro giorni, per due volte consecutive non si è andati oltre il 16 per cento (auspicabile che in sede di ricontatto si trasformi in assenso).