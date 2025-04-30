rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: alle prossime elezioni regionali si voterà con la doppia preferenza di genere Promulgata la legge

30 Aprile 2025
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge che introduce nella legge elettorale della Regione Puglia la parità di genere nella composizione delle liste elettorali per il Consiglio regionale e il voto con la doppia preferenza di genere. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 5/25, “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”, riscrive l’art. 7 della LR 2/2005 dando la possibilità agli elettori di esprimere il voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso appartenenti a una stessa lista; qualora si esprimano due preferenze per candidati dello stesso sesso la seconda preferenza verrà annullata. Vengono inoltre date indicazioni sulla nuova grafica della scheda elettorale, che dovrà prevedere sulla destra di ogni contrassegno di lista la presenza di due righe tratteggiate su cui l’elettore dovrà scrivere cognome o nome e cognome dei candidati prescelti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione