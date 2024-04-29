Di seguito il comunicato:

Parola d’ordine? Inclusione! Sul palco del Teatro Fusco, il prossimo martedì 30 aprile, si celebreranno i valori dell’integrazione e dell’accettazione attraverso lo spettacolo “Autismo: te lo racconto in… musica!”. A chiudere il mese dedicato all’autismo saranno proprio i ragazzi delle varie associazioni, del terzo settore, che si esibiranno in attività canore, danzanti e poetiche. Inoltre, sul palco giungeranno gli ospiti come il giovane cantante Pier, il ballerino Gianni Sperti e la tribute band Libera nos a malo. A condurre la serata saranno il giornalista Matteo Schinaia e il campione paraolimpico italiano di stile libero Marco d’Aniello, affiancati dai ragazzi delle associazioni Alberto Intini, Carmela Bramato e Rebecca Antonucci.

Il presidente di Heart’s Music, Adriana Parisi, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi stamattina presso i Giardini Virgilio a Taranto ha spiegato l’importanza della manifestazione: «Sarà una festa dell’inclusione dove ogni ragazzo, a prescindere dalla gravità della disabilità, potrà esibirsi. Inoltre, sarà un momento importante anche per le varie associazioni che nonostante svolgono attività diverse, stavolta, si sono riunite per fare squadra». Questo l’appello che Parisi ha rivolto alle istituzioni politiche: «Auspichiamo una maggiore collaborazione, perché solo assieme e ognuno nel proprio settore di competenza potremo raggiungere maggiori risultati. Il nostro obiettivo è arrivare anche a quelle famiglie che, purtroppo e per varie ragioni, non riescono ad accedere ai servizi essenziali».

Giunto alla terza edizione “Autismo: te lo racconto in… musica!” è un evento promosso dalle associazioni del terzo settore, della provincia tarantina, quali Heart’s Music, Cooperativa logos, Gli amici di Raffaele, Autisticamente, A mano a mano, Autismo è Puglia e Angeli figli dell’autismo. L’evento gode del patrocinio del Comune di Taranto, del patrocinio morale del Csv Taranto (Centro Servizi Volontariato) è promosso dal media partner Ki.Fra comunicazione&eventi ed è supportato da Cuamy, Autismiamo e Mister Sorriso.