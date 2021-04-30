Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 30 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 13.296 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.344 casi positivi: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test.

181.376 sono i pazienti guariti.

47.592 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi:

90.134 nella Provincia di Bari;

23.168 nella Provincia di Bat;

17.595 nella Provincia di Brindisi;

42.486 nella Provincia di Foggia;

23.370 nella Provincia di Lecce;

36.972 nella Provincia di Taranto;

756 attribuiti a residenti fuori regione;

360 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 30.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/MokZW