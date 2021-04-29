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Martina Franca, per il dibattito a scuola sull’omosessualità serve il parere dei genitori: ecco quello del disegnatore Piero Angelini

30 Aprile 2021
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Rammentiamo il fatto: studenti del liceo “Tito Livio” di Martina Franca che vogliono affrontare il tema dell’omosessualità (e dell’omifobia) traendo spunto dalla vicenda di Malika, ragazza toscana di cui si sono occupate le cronache. Dirigente scolastico del “Tito Livio” che ritiene, per un argomento simile, necessario il permesso dei genitori (degli alunni minorenni). Quattro studenti non ci stanno e raccontano via social network il malcontento.

Ora il disegnatore Piero Angelini ha voluto dire la sua sull’argomento. Con cosa, se non con un disegno.

 

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