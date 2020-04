Ordinanza del presidente della Regione Puglia. Sulla base di ciò l’esercente di Troia ha aperto, ieri, il suo bar per l’asporto. Solo che Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia, non applica quell’ordinanza. E il barista è stato sanzionato. Non solo: con un messaggio diffuso nel social network il sindaco lo ha pesantemente apostrofato.

(foto: tratta da profilo facebook Comune di Troia)