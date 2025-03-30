Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia:

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia in carica per il triennio 2025-2028.

Il Consiglio regionale ha eletto il nuovo presidente Maurizio Marangelli; riconfermata Serena Fasiello vicepresidente, segretario Valter Cirillo, tesoriera Graziana Capurso. Anche il Collegio dei revisori dei conti ha scelto il suo presidente Francesco De Pascalis. Il Consiglio si compone anche di Livio Costarella, Anna De Feo, Stefania Di Mitrio, Gianfranco Summo e Andrea Tedeschi. Del collegio dei revisori fanno parte anche Michelina Di Trani e Federica Stea.

Maurizio Marangelli, giornalista pubblicista dal 1986 e professionista dal 1995. Giornalista del gruppo Norba dal 1978, ha ricoperto diversi incarichi: redattore, conduttore e produttore dei tg, redattore internet e Televideo e inviato per dirette e servizi in esterna. È stato consigliere e tesoriere dell’Ordine della Puglia dal 2003 al 2010, componente del Consiglio di disciplina territoriale nell’ultima consiliatura e docente del master in Giornalismo all’Università di Bari.

Serena Fasiello, giornalista pubblicista dal 1997 collaboratrice del mensile quiSalento da ottobre 2019. In precedenza collaboratrice del nuovo quotidiano di Puglia dal 1999. Vicepresidente dell’Ordine della Puglia da ottobre 2017 e coordinatrice nazionale dei vicepresidenti nell’ultima consiliatura.

Valter Cirillo, iscritto all’Ordine di giornalisti dal 2010 nell’elenco dei pubblicisti, ha da sempre lavorato come libero professionista curando uffici stampa di enti, associazioni e aziende operanti principalmente in Puglia. Attualmente è collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia e tra le altre attività è addetto stampa di Nuova Fiera del Levante.

Graziana Capurso, giornalista professionista dal 2018. Capo servizio della redazione internet della Gazzetta del Mezzogiorno, si occupa di new media. Presidente del collegio dei revisori dei Conti nella consiliatura dell’ordine regionale dei giornalisti di Puglia anno 2021-2025

Francesco De Pascalis, giornalista pubblicista dal 2000, anno in cui ha iniziato a collaborare con Nuovo Quotidiano di Puglia e a curare diversi uffici stampa, anche nazionali. Componente del Collegio dei revisori dei conti uscente.