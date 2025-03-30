Cinema: non solo star, riflettori, red carpet, eventi, sale piene. Per dare vita al mondo dei sogni ci sono “soprattutto persone che lavorano dietro la macchina da presa, persone che ogni giorno, lontano dai riflettori, rendono possibile quella che tutti noi conosciamo come la magia del cinema.” Lo hanno ribadito in una manifestazione le persone raggruppatesi in un coordinamento chiamato Cacao. Davanti al Petruzzelli di Bari, a margine di una serata del Bif&st, la loro manifestazione in piazza. Per far sentire ai cittadini le loro esigenze. “Quelle persone siamo noi. Siamo macchinisti, elettricisti e stunt. Siamo arredatori, sarte e pittori. Siamo autisti, doppiatori e creatori di effetti speciali. Produttori, musicisti e scenografi. Siamo direttori di produzione, aiuto registi, segretarie di edizione e operatori di macchina. Siamo addetti al casting, truccatori, acconciatori, runner, attrezzisti e figurazioni. Costumisti, fonici e location manager. Attori, sceneggiatori e montatori. Siamo Registi, direttori della fotografia e organizzatori. La lunghezza di questo elenco non è una forzatura, il numero delle figure che collaborano alla lavorazione di un film è ancora più grande e denota la dimensione di questo settore che, per quanto famoso, non mostra mai chiaramente tutte le professionalità che lo rendono possibile. Ogni figura elencata rappresenta centinaia, a volte migliaia di lavoratori che oggi sono in difficoltà. Dietro ognuno di noi c’è una famiglia, progetti di vita da realizzare, come tutti.

Ognuno di noi ha diritto al lavoro e all’autodeterminazione. Abbiamo investito anni, se non decenni, per affinare un mestiere, padroneggiare tecniche, trasformare la nostra passione in un’abilità indispensabile per dare vita al cinema.

Ogni uomo e ogni donna di una troupe cinematografica vive di sogni e di sudore, di notti insonni e di albe fredde, di giorni infuocati e di attese interminabili. Vive di progetti ambiziosi e di idee coraggiose. Di corse contro il tempo, di ciak ripetuti fino allo sfinimento, di soluzioni improvvisate nel caos del set, di dettagli che forse nessuno noterà, ma che fanno la differenza. Senza queste persone nessun film sarebbe possibile. E senza film nessun festival, nessun cinema, nessuna tv e nessuna piattaforma di streaming potrebbe diffondere dei contenuti.”

Il problema grave di queste persone, appartenenti ad un settore ritenuto di privilegiati, è il precariato. “Siamo lavoratori precari, senza contratti a tempo indeterminato, che lottano tutta la vita per inseguire un sogno, sì, ma soprattutto una professione. Nessuno di noi cerca scorciatoie o favoritismi. Vogliamo solo poter tornare a lavorare. Dopo oltre 18 mesi di incertezze, chiediamo di sbloccare il sistema, di restituire vita e dignità a questo

settore. Come ci hanno insegnato Fellini e altri grandi maestri, il cinema non è solo un mezzo di intrattenimento ma anche uno strumento fondamentale per stimolare il cambiamento sociale e culturale. Ed è per questo che abbiamo bisogno di persone che credano nella cultura come orizzonte di progresso, come strumento di crescita e come chiave per il futuro. È fondamentale che la politica, il pubblico e la società intera riscoprano l’importanza di un cinema sano, perché il cinema è uno strumento necessario per stimolare la conoscenza e la crescita delle nuove generazioni. Un paese senza un’industria cinematografica solida e plurale è un paese più povero, incapace di raccontarsi e di trasmettere i propri valori. Agli spettatori in sala e a tutti i cittadini la nostra richiesta è semplice: fatevi portavoce di questa urgenza comune. Questo è il momento di farci sentire unendo le nostre voci. Perché il cinema è arte, è lavoro, è crescita economica, è condivisione, è confronto, è coesione, è umanità. Il cinema è cultura. Il cinema è storia. Il cinema siamo noi. Non lasciamo che le nostre vite restino al buio.”

La manifestazione è stata promossa da varie sigle firmatarie di un documento:

ACT-TRENTINO – Associazione Cinematografica Trentina

AGI SPETTACOLO – Associazione Generici Italiani

AIARSE – Associazione Italiana Aiuto Registi e Segretarie di Edizione

AITR – Associazione Italiana Tecnici di Ripresa

AITS – Associazione Italiana Tecnici del Suono

AIR3 – Associazione Italiana Registi

CACAO – Comparto Audiovisivo e Cinema Auto Organizzato Puglia

CCS – Collettivo Chiaroscuro

MUJERES NEL CINEMA

RCP – Rete Cinema Piemonte

WGI – Writers Guild Italia

100autori – Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva

Comitato #SIAMOAITITOLIDICODA