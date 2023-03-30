Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:



L’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato all’Ambiente, sta seguendo con la massima attenzione la problematica delle emissioni odorigene percepite dai cittadini del quartiere Tamburi.

«Capiamo i cittadini e le loro proteste – le parole dell’assessore Laura Di Santo – per questo già sei mesi fa come direzione Ambiente abbiamo attivato tutte le procedure di competenza del Comune, sin da quando ci sono arrivate le prime segnalazioni, sia da parte degli abitanti del quartiere, sia di esponenti di giunta e consiglio comunale. Come previsto dalla normativa abbiamo coinvolto Arpa Puglia, con la quale abbiamo tenuto un primo tavolo tecnico il 27 settembre del 2022, allargato ad Asl Taranto, Regione Puglia e Provincia di Taranto».

In quella occasione, l’amministrazione raccolse l’impegno dell’agenzia deputata al monitoraggio delle emissioni a controllare le segnalazioni già pervenute e intervenire tempestivamente su quelle future.

«Non ci siamo fermati a quello step – ha tuttavia aggiunto Di Santo – perché successivamente abbiamo anche richiesto l’attivazione del cosiddetto “naso elettronico” per individuare la sorgente delle emissioni». Il lavoro della direzione Ambiente, quindi, ha innescato i controlli senza dei quali non sarebbe stato possibile risalire alla fonte del problema e, conseguentemente, alle eventuali soluzioni.

«Siamo consapevoli del disagio patito dai cittadini – ha concluso l’assessore – siamo loro vicini e continueremo a fare tutto ciò che è nostra prerogativa per mitigarlo».

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)