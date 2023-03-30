Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 52
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 20
Provincia di Foggia: 15
Provincia di Lecce: 30
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 1
1.371
Persone attualmente positive
81
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.619.521
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.549
Provincia di Bat: 136.203
Provincia di Brindisi: 156.165
Provincia di Foggia: 226.498
Provincia di Lecce: 347.308
Provincia di Taranto: 219.293
Residenti fuori regione: 17.189
Provincia in definizione: 5.392