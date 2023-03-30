Di seguito il comunicato:



Dando seguito come preannunciato e proposto dal Comitato cittadino “Taranto Futura” Sabato 25 marzo s.v. presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaglie, è stato notificato il ricorso al TAR per la Puglia-Lecce, riguardante l’aeroporto Taranto-Grottaglie.

Unico firmatario del ricorso è stato l’avv. Nicola Russo di Taranto Futura.

Di comune accordo ai rappresentanti delle associazioni presenti in Sala Consiliare è stata chiesta l’attivazione dei voli passeggeri, come da Convenzione n. 40 del 25.1.2002 tra Enac e Seap (poi aeroporto di Puglia), con l’accertamento sulla compatibilità tra i voli passeggeri, lo Spazio-porto e le sperimentazioni di velivoli aeronautici, e l’accertamento sulla esistenza di un piano di sicurezza per il territorio e la popolazione in caso di disastro.

È stata chiesta, altresì, la revoca del Gestore Aeroporti di Puglia e la nomina di un Commissario per i vari inadempimenti (primo la mancata apertura ai voli passeggeri), come previsto dalla legge e dalla Convenzione.

Il ricorso è stato già notificato ad Enac, Aeroporti di Puglia, Regione Puglia Ministero delle Infrastrutture e all’Avvocatura di Stato.

Sono intervenuti alla Conferenza in Sala Consiliare del Comune di Grottaglie del 25 marzo, ed espresso parere favorevole, oltre al proponente Nicola Russo di Taranto Futura, Walter Fischietti e Franco Conte del Comitato pro Aeroporto, Alfredo Conti di Taranto diritto di volare, e Giacomo Lanzafame, Comitato Associazioni pro Aeroporto di Grottaglie.

Inoltre a titolo personale hanno espresso il loro parere, Aurelio Marangella, Presidente del Consiglio comunale di Grottaglie e Ciro Petrarulo, consigliere di opposizione del Pd.