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Lutto nella vitivinicoltura della Puglia: morto Gaetano Liantonio Fondatore delle cantine Torrevento

30 Marzo 2022
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Quasi tre quarti di secolo fa, nel 1950, fondò, giovanissimo, le cantine Torrevento a Corato. Aveva ereditato la tenuta dal capostipite Francesco che nel 1913 emigrò in America e, dalla vendita di ghiaccio in poi, iniziò la sua fortuna per tornare dunque in Puglia.

Riferimento nella vitivinicoltura pugliese, oggi Gaetano Liantonio è morto.

“Ci lascia un uomo straordinario, che ha costruito un pezzo importante della nostra storia agricola e imprenditoriale. Uomo forte, tenace, generoso, lungimirante, legato profondamente alla sua terra, alle sue vigne, alla sua azienda e che ha contribuito a dare lustro e valore alla sua amata Puglia. Sono certo mancherà moltissimo ai suoi cari ma anche a tutti noi. Provo un grande sentimento di gratitudine per l’esempio che è stato e che spero possa essere soprattutto per le giovani generazioni”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla scomparsa di Gaetano Liantonio, fondatore delle Cantine Torrevento.

(foto: tratta da profilo facebook Torrevento)


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