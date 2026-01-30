Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il Dipartimento Cultura della Regione Puglia ha prorogato al 30 marzo 2026 la scadenza dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale e l’innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali. Con una dotazione finanziaria complessiva di 68 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Azione 8.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e del POC Puglia, la misura rappresenta un’importante opportunità per il recupero strutturale e il riuso di immobili di pregio, cinema, teatri e siti archeologici da destinare a funzioni di interesse pubblico.

“Questa linea di investimento – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – è fondamentale per accrescere l’offerta dei luoghi di cultura in tutto il territorio regionale, con un’attenzione particolare ai temi dell’accessibilità e della fruizione da parte delle comunità locali. La costruzione di una cultura senza barriere, che è tra gli obiettivi del mio assessorato, passa attraverso molte vie. L’Avviso pubblico che oggi proroghiamo è una di queste. L’estensione della scadenza, stimolata e attesa dai potenziali partecipanti di tutto il territorio regionale, favorirà un’ampia partecipazione al bando, consentendo ai soggetti interessati di definire proposte progettuali di maggiore qualità tecnica, che avranno il vantaggio grazie alla procedura a sportello negoziata, di porre l’Amministrazione regionale in una posizione di dialogo con i partecipanti all’Avviso nell’interesse comune di un esito positivo della candidatura”.

L’Avviso si rivolge a Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), ASP (Aziende di Servizi alla Persona) e Istituti di cultura pubblici che siano proprietari di luoghi della cultura pubblici e non statali o che abbiano la disponibilità di beni culturali, destinati stabilmente alla fruizione culturale pubblica.

Potranno essere ammessi a finanziamento gli investimenti per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale pubblico da destinare a luoghi di cultura di interesse pubblico e gli investimenti per l’accessibilità e la fruizione dei patrimoni culturali e dei luoghi di cultura, sia rispetto all’utenza con disabilità fisica sensoriale o cognitiva, sia rispetto alla necessità di ampliare e diversificare i target di pubblico.

Le domande di candidatura potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, seguendo la procedura disponibile sul portale Servizi Digitali Regione Puglia, nella sezione Catalogo_Bandi/Turismo_e_Cultura, selezionando l’Avviso “Valorizzazione luoghi di cultura pubblici non statali”.

Tutte le informazioni sull’Avviso pubblico sono disponibili nella scheda pubblicata all’indirizzo web https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/avviso-per-la-selezione-di-proposte-progettuali-finalizzate-alla-valorizzazione-del-patrimonio-culturale-e-alla-innovazione-nei-luoghi-di-cultura-pubblici-non-statali.