Di seguito il comunicato:

Venerdì 30 gennaio due attività inserite nel programma di potenziamento e qualificazione degli Infopoint turistici della rete regionale (POC PUGLIA 2021-2027). Alle 17:00 (ingresso gratuito su prenotazione 3519137972) spazio a Detective al Castello, una visita-gioco per nonni e nipoti (8–14 anni). Un’esperienza ludica e partecipata che intreccia la storia dell’antico maniero, le fotografie del Salento “di una volta” e il tema della memoria. Il percorso attraversa gli ambienti della fortezza e la mostra permanente “Archivio Giuseppe Palumbo – Visioni dal Sud“, utilizzando immagini, dettagli architettonici e indizi visivi come veri e propri strumenti di gioco. La visita è pensata come una sfida a squadre intergenerazionali, in cui nonni e bambine e bambini collaborano tra enigmi, quiz, prove di osservazione, piccoli esercizi narrativi. Non ci sono vincitori né perdenti: l’obiettivo è stimolare il dialogo, l’ascolto e la collaborazione, trasformando il patrimonio culturale in un terreno comune di scoperta e relazione. Alle 18:30 (ingresso gratuito su prenotazione 3519137972) partirà il walking tour musicale “Parole meridiane” con Giovanni Bisanti e Alessandro Ferrari. Un percorso di circa due ore pensato per salentini, pugliesi e visitatori, che accompagna il pubblico alla scoperta del Castello e del borgo attraverso un intreccio di luoghi, testi e canzoni. Il racconto dei monumenti e degli spazi urbani si arricchisce della lettura di brani tratti da alcuni tra i più bei romanzi ambientati in Puglia e, in particolare, nel Salento, trasformando la visita in un viaggio narrativo capace di evocare atmosfere, paesaggi e identità del territorio.



Sempre venerdì 30 gennaio alle 21:00 ( posti esauriti ) le sale del bistrot Nuvole accoglieranno “Il mistero della reliquia perduta“, nuova tappa del format Cena con delitto di Improvvisart che unisce teatro d’improvvisazione e convivialità. Durante una cena esclusiva, ispirata al ritrovamento di un’antica mappa legata alla reliquia di San Nicola, patrono del comune griko, un omicidio avviene davanti agli occhi dei commensali. Da quel momento ogni tavolo diventa una squadra di investigatori, chiamata a risolvere il caso tra indizi, sospetti e colpi di scena.



Sabato 31 gennaio, invece, alle 17:00 (ingresso libero con offerta volontaria per i tesserati Magma | info e prenotazioni 3287432470) nelle Sale Nobili, si conclude il ciclo Nutrire il tempo con un appuntamento speciale di Cine?… fuori dagli schermi. Nessuna proiezione, ma uno spazio da abitare: un tempo per fermarsi, ascoltare e nutrire corpo e mente. Guidati da Veronica Piccinni, medica nutrizionista esperta in mindfulness e mindful eating, si esplorerà la nutrizione come esperienza, imparando a riconoscere i diversi tipi di fame e a riscoprire il rapporto con il cibo e con il corpo, con presenza, gentilezza e consapevolezza. Ada Turco, esperta in yoga e movimento consapevole, accompagnerà invece un percorso fatto di gesti quotidiani e ascolto del corpo, dei suoi desideri e della relazione con l’altro. Un invito ad assaporare ciò che fa stare bene, a calmare il sistema nervoso e a portare con sé pratiche semplici da ripetere nella vita di tutti i giorni. Fermarsi, incontrarsi. Nessun tappetino e nessuna esperienza richiesta.