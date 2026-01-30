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Castelluccio Valmaggiore-Toppa Pescara, domenica escursione "In Valle"

30 Gennaio 2026
foto sentiero castelluccio valmaggiore toppa pescara

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Un’escursione da non perdere per riscoprire le bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio di Castelluccio Valmaggiore e per valorizzare il turismo lento, i profumi e la storia di questi luoghi. Il percorso che da Castelluccio Valmaggiore porta a Toppa Pescara è in programma domenica 1 febbraio 20206 con partenza alle ore 9.00.

Foto sentieroLa partecipazione è gratuita. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “In Valle”, a cura della cooperativa sociale Altereco e di Open Planet, finanziato dalla Regione Puglia all’interno del bando “Luoghi Comuni” e in collaborazione con il Comune di Castelluccio Valmaggiore, il Club Alpino Italiano – CAI sezione di Foggia.

Il progetto, infatti, ha la finalità di favorire processi di animazione del Bosco Petrera attraverso attività educative, ludico-ricreative, culturali e ambientali, recuperando un’area boschiva e all’interno della quale è stata realizzata anche un’aula didattica.

L’escursione, a cura della guida ambientale naturalistica Francesco De Pasquale, inizierà alle ore 8.30, con l’appuntamento per tutte e tutti i partecipanti presso il piazzale del comune di Castelluccio Valmaggiore.

Foto sentiero 3Il percorso, di circa 10 km (5 km all’andata e 5 km al ritorno), presenta un dislivello di quasi 400 metri. Il cammino si svilupperà partendo dal piazzale del comune per dirigersi sulla strada comunale Castelluccio-Biccari.

Di lì, gli escursionisti proseguiranno a tratti sul Sentiero Italia attraversando la pineta Petrera. Da lì, si raggiungerà la vetta di Toppo Pescara (1.067 mslm) dove sarà possibile ammirare uno dei panorami più belli della provincia di Foggia. Il ritorno è previsto per le ore 13.00 al punto di partenza attraversando lo stesso sentiero. Evento gratuito e aperto a chiunque ha voglia di vivere questa esperienza. Sono previste nei prossimi mesi altre escursioni a piedi o in bicicletta sempre finalizzate a diffondere e far conoscere le bellezze naturalistiche di questa parte della Capitanata.
Per info e iscrizioni: 320.8676367 – coop.altereco@yahoo.it.


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