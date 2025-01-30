Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Giovedì 30 gennaio, alle ore 18:00, nel chiostro di Palazzo San Domenico si terrà la presentazione del volume “Don Peppino Diana. Un prete affamato di vita”, scritto da Sergio Tanzarella, professore ordinario di Storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.

L’evento, promosso dal Centro di Ascolto “Dal Silenzio…alla Parola” in collaborazione con la Libreria San Paolo Bari e patrocinato dal Comune di Gioia del Colle, sarà aperto dall’intervento del sindaco Giovanni Mastrangelo e dal contributo del consigliere delegato alla Cultura Lucio Romano.

Nel prosieguo della serata, l’autore illustrerà la sua opera incentrata sulla vita di don Peppino Diana, simbolo di impegno civile e della lotta alla criminalità organizzata, in un dialogo con il giornalista RAI Enzo Quarto e con il referente di Libera in Puglia, don Angelo Cassano.