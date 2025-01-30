Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

A partire da fine maggio Foggia sarà connessa con Monaco di Baviera uno dei più importanti hub internazionali in Europa. Il volo, operato dalla Lumiwings, sarà attivo fino ad ottobre, con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) e consentirà una connessione strategica tra la Puglia settentrionale e la Germania.

Questo nuovo collegamento rappresenta un tassello importante per il rafforzamento dell’accessibilità del territorio pugliese e per lo sviluppo turistico e commerciale.

“L’avvio del collegamento Foggia-Monaco – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è il risultato di un disegno ambizioso e quanto mai concreto che abbiamo pensato sin da subito in sinergia con la Regione e gli stakeholder per rafforzare il ‘Gino Lisa’ e rispondere alle richieste avanzate dalla comunità dauna e non solo, di connessioni internazionali. Grazie a questo volo avviamo anche il network internazionale dello scalo foggiano e rispondiamo alle esigenze di un’utenza sempre più internazionale, favorendo sia il turismo incoming sia le opportunità per i nostri cittadini e le imprese locali. Monaco rappresenta una porta strategica verso il cuore dell’Europa e siamo certi che questa nuova rotta contribuirà in maniera significativa alla crescita del traffico aereo da e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’. Aeroporti di Puglia continua a perseguire la propria missione di espandere la rete di collegamenti per migliorare la connettività della regione e sostenere il suo sviluppo economico e turistico”.

“Questo nuovo volo – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – unisce Foggia a uno dei più importanti hub europei, facilitando scambi commerciali, culturali e turistici. Il Gargano e tutto il territorio circostante avranno un accesso privilegiato ai mercati tedeschi e centro-europei, favorendo una crescita economica e turistica. Inoltre, questa nuova rotta rafforza l’immagine della Puglia come una regione aperta, innovativa e capace di attrarre nuovi flussi di visitatori e investimenti. Un ringraziamento speciale va ad Aeroporti di Puglia e a tutti gli operatori del settore per l’impegno costante nel migliorare i collegamenti aerei della nostra regione. Questo è solo l’inizio di un percorso che mira a rendere la Puglia sempre più centrale nel panorama dei trasporti nazionali e internazionali”.