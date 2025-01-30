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Bari: inizia Evolio Expo Fiera del Levante

30 Gennaio 2025
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Di seguito la comunicazione diffusa dagli organizzatori:

Evento inaugurale di EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo e che si terrà a Bari, presso la Fiera del Levante il 30-31 gennaio e il 1 febbraio.

 

L’evento inaugurale sarà giovedì 30 gennaio alle ore 11.00 presso l’Area Convegni Regione Puglia – F33.

 

Di seguito il programma dell’evento inaugurale

Programma

Modera: Monica CARADONNA, conduttrice TV Rai 1

  

Saluti istituzionali
Vito LECCESE, Sindaco di Bari
Michele EMILIANO, Presidente Regione Puglia
Donato PENTASSUGLIA, Assessore Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idrica della Regione Puglia
Gaetano FRULLI, Presidente Nuova Fiera del Levante

Relatori
Luciana DI BISCEGLIE, Presidente Unioncamere Puglia
Michele SONNESSA, Presidente Associazione nazionale Città dell’Olio
Fiorenza PASCAZIO, Presidente ANCI Regione Puglia
Domenico FRISARIO, Direttore Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia Dogane e Monopoli 

Conclusioni
Francesco LOLLOBRIGIDA, Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 

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