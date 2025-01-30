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Bari: inizia Evolio Expo Fiera del Levante
30 Gennaio 2025
Di seguito la comunicazione diffusa dagli organizzatori:
Evento inaugurale di EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo e che si terrà a Bari, presso la Fiera del Levante il 30-31 gennaio e il 1 febbraio.
L’evento inaugurale sarà giovedì 30 gennaio alle ore 11.00 presso l’Area Convegni Regione Puglia – F33.
Di seguito il programma dell’evento inaugurale
Programma
Modera: Monica CARADONNA, conduttrice TV Rai 1
Saluti istituzionali Vito LECCESE, Sindaco di Bari Michele EMILIANO, Presidente Regione Puglia Donato PENTASSUGLIA, Assessore Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idrica della Regione Puglia Gaetano FRULLI, Presidente Nuova Fiera del Levante
Relatori Luciana DI BISCEGLIE, Presidente Unioncamere Puglia Michele SONNESSA, Presidente Associazione nazionale Città dell’Olio Fiorenza PASCAZIO, Presidente ANCI Regione Puglia Domenico FRISARIO, Direttore Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia Dogane e Monopoli
Conclusioni Francesco LOLLOBRIGIDA, Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste