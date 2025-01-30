Di seguito la comunicazione diffusa dagli organizzatori: Evento inaugurale di EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo e che si terrà a Bari, presso la Fiera del Levante il 30-31 gennaio e il 1 febbraio. L’evento inaugurale sarà giovedì 30 gennaio alle ore 11.00 presso l’Area Convegni Regione Puglia – F33. Di seguito il programma dell’evento inaugurale Programma Modera: Monica CARADONNA, conduttrice TV Rai 1