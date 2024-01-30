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Università di Foggia “in continua evoluzione” Ieri l'inaugurazione dell'anno accademico

30 Gennaio 2024
barone unifg

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha preso parte ieri alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia.

“L’università di Foggia – dichiara Barone – è in continua evoluzione e questo è importante per la crescita sociale ed economica dell’intera regione. È fondamentale garantire un’offerta formativa al passo con i tempi, così da far diventare la nostra università sempre più attrattiva. Il lavoro in sinergia tra l’Assessorato al Welfare e l’Ateneo ci ha già permesso di raggiungere risultati utili per la comunità, dando vita a progetti pensati per le esigenze delle persone più fragili. Dobbiamo continuare in questo percorso assieme all’amministrazione comunale, coinvolgendo altri enti e istituzioni, per poter fare il bene del territorio”.


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