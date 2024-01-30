Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 7/ter:



«Non è l’Anas che deve decidere sulla Bradanico-Salentina a quattro corsie, ma la Regione Puglia», sostiene il “Comitato 7/ter” a seguito dello stallo che si è verificato ieri mattina a Bari alla Conferenza dei Servizi convocata dall’Anas, per la quale “le valutazioni sull’opera al momento non consentono lo sviluppo del progetto a quattro corsie”. La richiesta in questa direzione era stata, invece, ribadita da tutti i sindaci convocati: “il territorio vuole una superstrada a quattro corsie”. Il “Comitato 7/ter” ritiene che «le valutazioni dell’Anas si basano su analisi di costi/benefici che la Regione si era impegnata a rivedere, dopo una mozione approvata all’unanimità, nel 2022, dal Consiglio regionale che impegnava la Giunta e l’Assessorato ai Trasporti a rivedere quei conti. I dati sul traffico della Statale 7ter sono, infatti, viziati dal fatto che i pericoli, i tempi e le difficoltà di percorrenza di quella strada obbligano ora molti automobilisti a scegliere percorsi alternativi».