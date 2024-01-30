rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Bradanico-Salentina: per l’Anas non è il momento delle quattro corsie, comitato “è la Regione Puglia a dover decidere” Ieri la conferenza di servizi

30 Gennaio 2024
Screenshot 20240130 053552

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 7/ter:

«Non è l’Anas che deve decidere sulla Bradanico-Salentina a quattro corsie, ma la Regione Puglia», sostiene il “Comitato 7/ter” a seguito dello stallo che si è verificato ieri mattina a Bari alla Conferenza dei Servizi convocata dall’Anas, per la quale “le valutazioni sull’opera al momento non consentono lo sviluppo del progetto a quattro corsie”. La richiesta in questa direzione era stata, invece, ribadita da tutti i sindaci convocati: “il territorio vuole una superstrada a quattro corsie”. Il “Comitato 7/ter” ritiene che «le valutazioni dell’Anas si basano su analisi di costi/benefici che la Regione si era impegnata a rivedere, dopo una mozione approvata all’unanimità, nel 2022, dal Consiglio regionale che impegnava la Giunta e l’Assessorato ai Trasporti a rivedere quei conti. I dati sul traffico della Statale 7ter sono, infatti, viziati dal fatto che i pericoli, i tempi e le difficoltà di percorrenza di quella strada obbligano ora molti automobilisti a scegliere percorsi alternativi».


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione