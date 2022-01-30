Era consigliere regionale pugliese da undici anni e solo nei giorni scorsi aveva perso il seggio per un ricorso al Tar. Era stato vicepresidente del consiglio regionale, in cui era entrato da esponente Udc. Attualmente era impegnato in Con. Giuseppe Longo,, Peppino, di Modugno, 70 anni, è morto a causa di una malattia.

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Scritto dai collaboratori:

Peppino ci ha lasciati.

Se n’è andato in punta di piedi, quasi non volesse disturbarci, mantenendo fino alla fine quel suo modo di essere pacato e riservato che lo ha fatto apprezzare da tutti. Ha lottato fino all’ultimo come un leone contro quella malattia che lo aveva sorpreso un anno fa e che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere. Non si è mai arreso ed ha combattuto in ogni istante dando coraggio a tutti noi, familiari, parenti e amici. “Ce la faremo” ci ha sempre detto fino a quando ha avuto la forza per parlare, a dimostrare quanto il suo carattere fosse di un vero guerriero. E, infatti, la vita non gli aveva mai regalato nulla: era riuscito a conquistarsi tutto, sudando e lavorando. Prima nella sua professione e poi anche in politica, passo dopo passo, giorno dopo giorno, aveva aggiunto i vari tasselli al mosaico della sua esistenza facendone una opera d’arte.

Non ci crediamo ancora che Peppino ci abbia lasciati. Ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute, i suoi sorrisi, i suoi sguardi che parlavano più di tante parole. Per non parlare della sua proverbiale stretta di mano, segno e testimonianza della sua lealtà. Ci lascia un vuoto enorme. Ci consola, però, la certezza che adesso è nel mondo dei giusti ed ha smesso di soffrire. Peppino era fortemente innamorato di Papa Francesco ed in un’omelia di qualche tempo fa, a proposito della morte, il Sommo Pontefice affermò che “è l’incontro con il Signore: è Lui che viene a trovarci, è Lui che viene a prenderci per mano e portarci con sé”. E noi siamo certi che adesso il nostro Peppino è con il Signore.

Che la terra ti sia lieve caro Peppino. Non ti dimenticheremo mai.

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Di seguito un comunicato diffuso dal movimento Con:



Il Gruppo consigliare “CON Emiliano” esprime il più sentito cordoglio per la morte di Peppino Longo, stringendosi attorno alla sua famiglia – Loredana, Gaetano, Marika, Giorgia e Flavio – nel dolore e nel ricordo del carissimo amico, prima ancora che stimato collega politico.

Peppino Longo avrebbe compiuto 70 anni a marzo, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia nella scorsa legislatura, negli ultimi mesi ha combattuto con l’inclemente aggressività della sua malattia. Lo ha fatto con molta discrezione e in punta di piedi è tornato al Padre.Giuseppe Longo era nato a Bari il 17 marzo 1952, ed era residente a Modugno. Imprenditore nel settore dell’edilizia, era stato rieletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista I Popolari.

Eletto per la prima volta al Consiglio regionale con la lista Unione di Centro nel corso della IX legislatura, nel 2005 si candida alle regionali nella lista della Margherita, risultando il primo dei non eletti.

Nel triennio 1999/2001 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007. Nello stesso mese, dopo il congresso cittadino, è stato eletto Segretario della Margherita, rimanendo in carica fino ad ottobre dello stesso anno quando, dopo la fusione con i Ds, nacque il Partito Democratico.

Nei primi mesi del 2008, in coerenza con la sua estrazione cattolico-cristiana, decise di aderire all’Udc, venendo nominato responsabile provinciale degli enti locali. È stato consigliere segretario della IX legislatura e componente della quinta Commissione consiliare all’ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio. Nonché segretario della Commissione sanità e componente della Commissione ambiente.