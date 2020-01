Fra i circa settemila a bordo della nave da crociera bloccata a Civitavecchia ci sono anche pugliesi. Una coppia di Alberobello, padre madre e figlia di Nardò. Non è detto che siano gli unici a non poter tornare in Puglia almeno fino a domani, visto che le camere sono state rassegnate per la notte e che dunque lo sbarco non è avvenuto. Autorizzato dalla sanità marittima è stato vietato dal sindaco di Civitavecchia, per la sicurezza anche dei lavoratori del porto. Tutto ciò per un sospetto caso di corona virus riguardante una donndi Hong Kong che, con il marito, è in isolamento nell’ospedale della nave. Caso che comunque è rientrato. Ma tutti a bordo.

In serata l’Oms, organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato quella del corona virus emergenza globale.

(foto: tratta da profilo twitter Filippo)