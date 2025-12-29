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La fiaccola olimpica arriva in Puglia E ci resta fino a capodanno

29 Dicembre 2025
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Da Matera ad Altamura, quindi varie tappe della Murgia e l’arrivo alle 19 a Taranto. Il viaggio della fiamma olimpica che accenderà il 6 febbraio il braciere di Milano-Cortina 2026 tocca oggi la Puglia. Domani altra tappa, capodanno a Bari poi via verso il nord della regione e le altre tappe.

Fra i tedofori oggi Antonella Palmisano, Antonio Giovinazzi, Flavia Pennetta. E tanta gente meno famosa in ambito sportivo, comunque impegnata per duecento metri ciascuno a portare la fiaccola.

(foto: l’arrivo a Latina) 

 

 

 

 

 

 

 

 


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