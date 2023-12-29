Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il 31 dicembre ritorna a Ceglie Messapica il Capodanno in Piazza

Appuntamento dalle 23:30 con lo show che si protrarrà fin dopo la mezzanotte

Come da tradizione, a Ceglie Messapica si attende l’arrivo del nuovo anno in Piazza Plebiscito. Anche per il prossimo 31 dicembre l’Amministrazione Comunale ha organizzato il concerto di fine anno. Il format, consolidatosi negli anni, prevede uno show musicale che inizierà poco prima della mezzanotte per protrarsi nelle prime ore del primo giorno del 2024. Uno spettacolo pensato per le famiglie e i ragazzi che decideranno di scendere in piazza per salutare l’anno nuovo al ritmo di musica, oltre che per i forestieri che affolleranno i ristoranti limitrofi alla piazza per il classico “cenone”.

Alle 23:30 la piazza si trasformerà in una dancefloor per il DJ set di La Bonnie, eccentrica performer del vinile specializzata nel sound funky e disco, tra le più richieste DJ in tutta la Puglia. Con il suo stile, delicato ma accattivante, arricchito spesso da sonorità elettroniche, conquista ogni contesto. Il suo set, sempre sorprendente, ogni volta rinnovato dalla continua ricerca di vere perle della black music, promette di far rivivere le atmosfere sensuali dei tempi d’oro dei club americani.

Dopo il countdown, salirà sul palco la Crazy Roll Band: immaginiamo di viaggiare nel tempo a partire dagli anni ’30 e di finire nell’America degli anni ’50, tra pin-up, fiumi di whiskey e balli sfrenati, ed ecco che ad accompagnarci c’é questo esuberante quartetto.

Una band scacciapensieri, nata dall’idea dell’istrionico trombonista Gaetano Carrozzo, capace di far saltare il pubblico in un mix di passione, danza, teatralità ed energia omaggiando la grande epoca dello swing, passando per le grandi interpreti rhythm’n’blues femminili tra cui Ruth Brown ed Etta James, fino a cavalcare l’onda dell’intramontabile rock’n’roll d’annata tra le note di Jerry Lee Lewis.

L’evento, la cui produzione é affidata a New Music Promotion é ad ingresso gratuito e rientra nel programma di eventi Ceglie Borgo d’Inverno.