Di Stefano Inchingolo:

L’Azienda sanitaria locale della provincia di Barletta-Andria-Trani, «in considerazione dell’incremento» dei casi Covid e «dei pazienti che necessitano» di cure ospedaliere, annuncia il blocco dei ricoveri ordinari all’ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie. «Si tratta di una situazione transitoria – specifica il commissario straordinario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne-: una disposizione necessaria per essere pronti a qualsiasi evenienza. In questi ultimi giorni come è noto il numero dei casi positivi è aumentato e anche il numero dei pazienti ricoverati ha avuto un leggero incremento. Per fortuna non abbiamo pazienti in terapia intensiva. Attendiamo le disposizioni regionali – conclude Delle Donne – intanto invitiamo la popolazione a completare il ciclo vaccinale, unica vera arma contro il Covid».