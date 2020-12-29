È stato avvertito, in modo quasi impercettibile ma avvertito, anche in zone della Puglia adriatica e centrale il terremoto delle 12,20 ora italiana. Anhhe in altre zone d’Italia la scossa è stata percepita.

Epicentro in Croazia non lontano da Zagabria dove già ieri erano state registrate forti scosse ma la più consistente è quella di stamattina: magnitudo stimata 6,4. Gravi danni a Petrinja per il forte sisma.

Terremoto di magnitudo 4,4 con epicentro a Salizzole (Verona). Sisma registrato alle 15,36. Avvertito anche a Milano.

(immagine: tratta da emsc.eu)