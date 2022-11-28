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Ostuni: tornano gli eventi di Zeitun A dicembre

29 Novembre 2022
01 12 2022 Locandina evento Zeitun La Cultura in Vetrina

Di seguito il comunicato:

Ostuni, dopo la bellissima esperienza dell’estate 2021, ritorna Zeitun La Cultura In Vetrina. Il 1 Dicembre 2022 alle ore 20.00, presso HOTEL PALACE – Corso Vittorio Emanuele II, 218, 72017 Ostuni (BR) si svolgerà una serata all’insegna della storia, delle tradizioni e della cultura. Una tavola rotonda dove due autori di grande spessore, si confronteranno e metteranno al centro tematiche diverse, ma affini nei loro tratti fondanti.

A condurre l’evento ci sarà Alessandro Nardelli, giornalista e direttore di In Puglia 24, mentre come moderatrice, Caterina Andriola, naturopata e autrice di libri.

MEDIA PARTNER DELL’EVENTO – IN PUGLIA 24

Saranno presentati i seguenti libri:

LINO ZACCARIA – L’ aquilotto insanguinato. Vita, avventura e morte di Corradino, l’ultimo rampollo degli Svevi

CORRADO RODIO – La leggenda dell’attarantata

Durante l’evento, Mario Cutrì e Maila Cavaliere, leggeranno alcuni passi dei libri.

Queste le dichiarazioni del conduttore Alessandro Nardelli – Giornalista «Con l’amica Caterina Andriola, abbiamo deciso di reinventare l’essenza classica delle tradizionali presentazioni di libri. Metteremo a confronto due autori che trattano tematiche, all’apparenza profondamente diverse tra loro, quali ulivi, pizzica e la figura di Corradino di Svevia, ma legate tra loro nelle radici. Una scelta inusuale che sono certo diventerà la formula vincente per i prossimi eventi, perché la cultura può essere sperimentazione e riflessione, pensiero e sogno. Un grazie, infine lo voglio fare alla direzione dell’Hotel Palace Ostuni, che ha creduto, fin dal primo minuto, nel nostro evento. Investire in cultura è un grande segno di lungimiranza».


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