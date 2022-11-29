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I successi del Vespa club di Martina Franca Attivo da cinque anni

29 Novembre 2022
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In tutta Italia ci sono appassionati della Vespa. Sono milioni. Un po’ ovunque ci sono anche i club che raggruppano questi appassionati e non di rado si confrontano in esposizioni e anche gare, fra i possessori dei motorini che hanno fatto la storia.

Fra essi, da ormai cinque anni prendono parte alle gare anche i componenti del Vespa club di Martina Franca. Lo fanno con successo, dati gli svariati titoli nazionali e regionali.

Nella regolarità sono in classifica Cosimo Barratta (che è anche presidente del club) e Giuseppe DI Bari (foto home page) possessore di una splendida Vespa 300 ed è campione regionale, proprio davanti a Barratta. Secondo posto a squadre per la compagine, fra tutte quelle di Puglia.

Nel campionato interregionale (Puglia-Basilicata) di gimkana buone prestazioni in campo femminile e successo a squadre nell’under 18 (tra i singoli, Mattia Salamina ed Eugenio Lorenzo ai primi due posti) e con Marco Zaccaria primo classificato e Filippo Marangi al secondo posto.

Il Vespa club di Martina Franca è attualmente impegnato nell’organizzazione di una scuola per under 18 e under 14, in programma il 12 marzo: il meeting dei giovani.

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