Di seguito una dichiarazione di Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto:

Alla luce delle ultime dichiarazioni del Sindaco Melucci, diffuse dalla stampa nel pomeriggio, proprio mentre un altro bambino del quartiere Tamburi volava in cielo, ritengo doveroso invitare l’amministrazione a procedere con una azione condivisa contro lo scellerato piano del Governo.

Il momento dell’interlocuzione è ampiamente terminato pertanto, se il Sindaco condivide le nostre posizioni riguardo il futuro della città ed ha finalmente compreso che l’Ilva non può che rappresentare un impedimento alla rinascita dell’economia ionica, oltre a seminare malattia e morte, lo invito senza mezzi termini ad incatenarci insieme ai cancelli della fabbrica, chiedendo all’intera cittadinanza di sostenerci.

In un momento in cui le istituzioni locali sono state abbandonate dai rappresentanti parlamentari eletti a Taranto, dallo stesso sottosegretario Turco che avrebbe dovuto e potuto garantire le risorse per accompagnare la nostra città verso una riconversione ecologica dell’intera economia, non possiamo che compiere un atto di responsabilità, oppondendoci insieme all’accordo del Governo con Arcelor-Mittal.

Rinaldo, difendiamo la città. Io sono pronto, e tu?

Mi stringo al dolore della famiglia del piccolo Vincenzo, nella speranza di mantenere sempre vivo il ricordo dei troppi piccoli tarantini che non ci sono più.