Codice rosso per il rischio idraulico. La situazione del fiume Lato, nel pomeriggio, ha destato ulteriore preoccupazione fra i territori di Castellaneta, Palagianello e Palagiano.

Non meno rilevante la situazione del fiume Bradano che rappresenta il confine tra Puglia e Basilicata. Livello idrometrico di 3,79 metri alle otto di sera. Nell’ambito dell’allerta con validità fino a domani sera per l’intera Puglia proprio il tarantino è gravato da uno specifico segnale di allerta per rischio idraulico. Oggi a Laterza come a Ginosa sono stati registrati oltre 80 millimetri di pioggia.