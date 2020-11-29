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Maltempo: codice rosso per Castellaneta Livello dei fiumi Lato e Bradano preoccupanti dalla scorsa notte

29 Novembre 2020
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Codice rosso per il rischio idraulico. La situazione del fiume Lato, nel pomeriggio, ha destato ulteriore preoccupazione fra i territori di Castellaneta, Palagianello e Palagiano.

Non meno rilevante la situazione del fiume Bradano che rappresenta il confine tra Puglia e Basilicata. Livello idrometrico di 3,79 metri alle otto di sera. Nell’ambito dell’allerta con validità fino a domani sera per l’intera Puglia proprio il tarantino è gravato da uno specifico segnale di allerta per rischio idraulico. Oggi a Laterza come a Ginosa sono stati registrati oltre 80 millimetri di pioggia.

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