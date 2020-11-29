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Da oggi in vigore l’ordinanza del ministro della Salute: la situazione delle regioni Puglia ancora zona arancione. Dpcm in vigore fino a giovedì, si lavora al nuovo decreto in vista delle feste natalizie

29 Novembre 2020
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Liguria e Sicilia zone gialle, erano arancioni.

Calabria, Lombardia e Piemonte aree arancioni. Erano rosse. Nel grafico diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri la situazione delle varie regioni con l’entrata in vigore, oggi, dell’ordinanza del ministro della Salute.

La Puglia rimane zona arancione, ormai fino alla scadenza del decreto del presidente del Consiglio, il 3 dicembre. È in preparazione il nuovo dpcm che verosimilmente conterrà anche le misure di contenimento per il periodo natalizio.


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